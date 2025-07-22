"Надо много поработать": в России сделали новое заявление о переговорах с Украиной

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал очередную порцию заявлений накануне третьего раунда российско-украинский переговоров в Стамбуле. По его словам, сейчас якобы пока не время для встречи на высшем уровне, так же как и для мирных договоренностей.

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Рупор Кремля заявил, что прежде чем говорить о возможности встречи России и Украины на высшем уровне, предстоит много поработать. Об этом Песков заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Заявления Кремля накануне переговоров

Песков заявил, что встрече представителей России и Украины на высоком и высшем уровнях должна предшествовать продолжительная работа.

"Сначала предстоит много поработать перед тем, как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне", – сказал Песков пропагандистам.

В то же время путинский спикер не стал оценивать сроки возможного выхода на договоренности по урегулированию российско-украинской войны. Как и во время предыдущих своих комментариев, Песков заявил, что "это зависит от множества факторов".

"Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", – сказал Песков.

Москва продолжает выдвигать ультиматумы

По словам Пескова, России и Украине на переговорах предстоит обсудить сложные темы, в том числе проекты меморандумов по урегулированию. При этом он намекнул, что Москва не намерена отказываться от своих максималистских требований.

"Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Москва в вопросе украинского урегулирования намерена обеспечивать свои интересы. Мы намерены добиваться наших интересов. Мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала", – выдал рупор Кремля.

Что предшествовало заявлениям Пескова

Накануне украинский президент Владимир Зеленский анонсировал еще одну встречу с российской стороной в Турции в ближайшие дни. Глава государства назвал конкретную дату нового раунда переговоров в своем вечернем обращении – он состоится 23 июля. При этом в Москве утверждают, что переговоры состоятся 24-25 июля.

По предварительным данным, одной из ключевых тем переговоров будет возвращение пленных и детей. При этом в Киеве продолжают настаивать, что для реального прекращения огня необходима встреча на уровне лидеров стран.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное очередному раунду переговоров с представителями России. Глава государства отметил, что украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров, который сейчас уже занимает должность секретаря СНБО.

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