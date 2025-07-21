'Стамбул станет центром дипломатии': СМИ раскрыли, когда могут состояться переговоры делегаций Украины и России

Новый раунд переговоров Украины и РФ, как ожидается, будет проведен в Стамбуле на этой неделе, вероятно, 23 или 24 июля. В центре обсуждения будут обмен пленными, гуманитарная помощь, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

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Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает The Independent Turkish, ссылаясь на дипломатические источники. Помимо переговоров Киева и Москвы, в Стамбуле в течение недели ожидаются переговоры относительно ядерной программы Ирана, так что этот город Турции "вновь станет центром дипломатии", пишет издание.

Что известно о предстоящих переговорах Украины и РФ

Дипломатические источники The Independent Turkish сообщили, что в течение текущей недели ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Переговоры могут состояться в среду или четверг, 23 или 24 июля. Информация о месте, времени и составе делегации пока не разглашается.

Новая встреча в Стамбуле, по словам источников, будет включать технические переговоры по "ограниченному кругу вопросов".

Ожидается, что основными темами для обсуждения станут такие вопросы, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Переговоры с Ираном

Также на этой неделе в Стамбуле должны состояться ядерные переговоры между Ираном, Великобританией, Францией и Германией относительно иранской ядерной программы.

Новая встреча запланирована на пятницу, 25 июля. Ожидается, что на ней будут присутствовать заместители министров иностранных дел или советники по национальной безопасности стран-участниц.

Эти переговоры станут первыми после атак Израиля и США на ядерные объекты Тегерана. Ожидается, что на них будут обсуждаться ограничение ядерной деятельности Ирана, восстановление механизмов надзора и меры укрепления взаимного доверия.

Встречи будут закрытыми для прессы

В настоящее время оссуществляется подготовка к проведению переговоров в Стамбуле. Ведется работа по определению мест проведения обеих встреч, установлению протоколов безопасности и подготовке логистики.

Ожидается, что в обоих случаях переговоры будут закрытыми для прессы, а общественность будет проинформирована посредством письменных заявлений.

Встречи, которые готовяся в Стамбуле, считаются критически важными для региональной и глобальной безопасности, пишет The Independent Turkish.

Что предшествовало

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года делегации сторон провели несколько встреч при посредничестве Турции.

Предыдущие переговоры состоялись в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года. Основными результатами этих двух раундов стал обмен пленными и телами погибших.

В Стамбуле также ранее уже проходили переговоры по ядерной программе Ирана и международные встречи относительно Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля президент Владимир Зеленский на встрече с секретарем СНБО Рустемом Умеровым поручил "добавить больше динамики" процессу переговоров с Россией.

19 июля глава государства информировал, что Киев инициировал новый раунд переговоров с РФ. Москве предложено провести встречу в течение новой недели.

В Кремле заявили, что положительно оценивают предложение по активизации переговоров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и президента США Дональда Трампа состоятся, чтобы зафиксировать "большие договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не пришло".

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