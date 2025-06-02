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"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео
В сети высмеяли выражения лиц участников российской делегации на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле. Встреча, которая состоялась после операции СБУ "Паутина" и "черного дня" для российской авиации, очевидно, не порадовала россиян.
Видео с переговоров, в частности, распространили российские государственные СМИ. На опубликованных кадрах видно, как представители российской делегации сидят с довольно озадаченными лицами.
Пользователи сети не оставили это без внимания, отметив, что во время первого раунда переговоров россияне выглядели значительно веселее.
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