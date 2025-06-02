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"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео

Анна Паскевич
Новости политики
1 минута
2,4 т.
'Что с лицом?' На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили 'нюанс' после 'хлопка' на аэродромах. Видео

В сети высмеяли выражения лиц участников российской делегации на втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле. Встреча, которая состоялась после операции СБУ "Паутина" и "черного дня" для российской авиации, очевидно, не порадовала россиян.

Видео дня

Видео с переговоров, в частности, распространили российские государственные СМИ. На опубликованных кадрах видно, как представители российской делегации сидят с довольно озадаченными лицами.

Пользователи сети не оставили это без внимания, отметив, что во время первого раунда переговоров россияне выглядели значительно веселее.

"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео
"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео
"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео
"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео
"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео
"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео
"Что с лицом?" На кадрах с делегацией России в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах. Видео

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