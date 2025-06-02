Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России

Журналист британской газеты Financial Times Кристофер Миллер обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России. Первым пунктом в нем является полное и безусловное прекращение огня.

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Копию документа Миллер распространил на своей странице в соцсети X. Согласно ей, первым пунктом меморандума является полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море "как необходимая предпосылка для мирных переговоров".

Следующим шагом Киев предлагает осуществить "меры укрепления доверия" – решение гуманитарных вопросов.

Речь идет о безусловном возвращении всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, обмене всех пленных по принципу "всех на всех" и освобождении Россией всех гражданских заложников.

Третьим предлагаемым условием Украины является неповторение агрессии.

"Целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась", – говорится в тексте меморандума.

Следующий пункт – гарантии безопасности и привлечение международного сообщества. Как указано в документе, Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Предполагается, что Москва и Киев пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий для обеспечения выполнения соглашений.

Пятое условие Киева – суверенитет. "Украина не берет обязательств быть нейтральной. Она может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.

"Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не может быть установлено никаких ограничений на численность, размещение и другие параметры Сил обороны Украины, a также по размещению войск иностранных дружественных государств на территории Украины", – говорится в меморандуме.

Территориальные вопросы обсуждаются после прекращения огня

В тексте документа указано, что территориальные достижения, осуществленные Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом.

Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня", – говорится в меморандуме.

Что касается санкций, в Киеве предполагают, что некоторые из них могут быть сняты с России, но поэтапно и лишь постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.

Замороженные активы РФ используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.

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