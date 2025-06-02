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Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России

Анна Паскевич
Новости политики
2 минуты
3,5 т.
Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России

Журналист британской газеты Financial Times Кристофер Миллер обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России. Первым пунктом в нем является полное и безусловное прекращение огня.

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Копию документа Миллер распространил на своей странице в соцсети X. Согласно ей, первым пунктом меморандума является полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море "как необходимая предпосылка для мирных переговоров".

Следующим шагом Киев предлагает осуществить "меры укрепления доверия" – решение гуманитарных вопросов.

Речь идет о безусловном возвращении всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, обмене всех пленных по принципу "всех на всех" и освобождении Россией всех гражданских заложников.

Третьим предлагаемым условием Украины является неповторение агрессии.

"Целью переговоров является восстановление постоянной основы для длительного мира и безопасности и обеспечение того, чтобы агрессия не повторилась", – говорится в тексте меморандума.

Следующий пункт – гарантии безопасности и привлечение международного сообщества. Как указано в документе, Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Предполагается, что Москва и Киев пригласят международное сообщество для участия в переговорах и предоставления гарантий для обеспечения выполнения соглашений.

Пятое условие Киева – суверенитет. "Украина не берет обязательств быть нейтральной. Она может выбрать быть частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС.

"Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не может быть установлено никаких ограничений на численность, размещение и другие параметры Сил обороны Украины, a также по размещению войск иностранных дружественных государств на территории Украины", – говорится в меморандуме.

Территориальные вопросы обсуждаются после прекращения огня

В тексте документа указано, что территориальные достижения, осуществленные Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом.

Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безусловного прекращения огня", – говорится в меморандуме.

Что касается санкций, в Киеве предполагают, что некоторые из них могут быть сняты с России, но поэтапно и лишь постепенно, с механизмом возобновления санкций при необходимости.

Замороженные активы РФ используются для восстановления Украины или остаются замороженными до выплаты репараций.

Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России
Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России
Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России
Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России
Журналист FT обнародовал полную версию украинского меморандума, который был передан России

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