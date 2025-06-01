Второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня: Зеленский утвердил делегацию Украины и требования. Дорожная карта, время и все подробности встречи

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая примет участие во втором раунде переговоров с РФ в Стамбуле 2 июня. Ее возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. По данным СМИ, украинцы представят российской стороне предложенную дорожную карту для достижения устойчивого мира.

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Указ о назначении участников делегации №359/2025 от 1 июня 2025 года был опубликован на сайте Офиса президента. Название документа – "О делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

Кого Зеленский назначил участниками делегации в Стамбуле

В состав украинской делегации для переговоров с РФ в Стамбуле президент назначил таких чиновников:

– Рустем Умеров, министр обороны Украины, глава делегации;

– Александр Бевз, советник руководителя Офиса президента;

– Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

– Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел;

– Юрий Ковбаса, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию);

– Георгий Кузьмичев, офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Аппарата главнокомандующего ВСУ;

– Олег Луговский, первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины;

– Евгений Острянский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;

– Александр Поклад, заместитель председателя Службы безопасности Украины;

– Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

– Андрей Фомин, начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

– Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ;

– Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

– Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

Согласно указу, главе делегации разрешено вносить по согласованию с президентом изменения в состав делегации, а правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.

Состав делегации почти не изменился. Председателем остался Умеров, в то же время в переговорную группу добавили трех должностных лиц (Острянский, Ковбаса и Фомин), а Алексей Маловацкий, который является начальником Фомина и возглавляет соответствующее управление Генштаба, наоборот, не вошел в состав делегации.

Украина представит дорожную карту для достижения мира

Украинская делегация 2 июня в Стамбуле намерена представить предлагаемую дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования, пишет Reuters ссылаясь на копию документа.

Первым пунктом является полное прекращение огня сроком не менее 30 дней, за ним последует возвращение всех пленных, удерживаемых каждой из сторон, и украинских детей, вывезенных на территорию, контролируемую Россией, а затем – встреча Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Согласно этому плану, Москва и Киев при участии США и Европы будут работать над согласованием условий, на которых они смогут прийти к соглашению о полном прекращении войны.

Рамочные условия мирного соглашения, изложенные в документе в значительной степени совпадают с условиями, ранее выдвинутыми Киевом, говорится в статье.

Среди них – отсутствие ограничений на военную мощь Украины после заключения мирного соглашения, отсутствие международного признания суверенитета России над частями Украины, захваченными войсками Москвы, и репарации для Украины.

Также указано, что нынешняя линия фронта станет отправной точкой для переговоров о территории.

Когда и где состоится второй раунд переговоров с Россией

Встреча делегаций от Украины и РФ состоится понедельник, 1 июня, в 13 часов во дворце Чираган в районе Бешикташ в Стамбуле, сообщили СМИ в директорате по коммуникациям администрации президента Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня заявил, что Анкара работает над организацией встречи делегаций Украины и России в Стамбуле. Он также подтвердил, что обсудил с Зеленским возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, РФ, Турции и США. По мнению Эрдогана, это может поспособствовать мирному процессу.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига 1 июня указал на нежелание РФ договариваться о мире. Он отметил, что Москва до сих пор не передала никому свой "меморандум" с условиями завершения войны, однако ведет новые смертоносные атаки против Украины.

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