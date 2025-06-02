В России заявили, что атаки СБУ не сорвали переговоры в Стамбуле: Мединский похвастался 'хорошим настроением'

Российская делегация вечером в воскресенье, 1 июня, прилетела в Стамбул на переговоры с Украиной. По словам ее представителей, операция Службы безопасности Украины "Паутина", уничтожившая более 40 самолетов РФ, не сорвала встречу, а глава делегации Владимир Мединский даже заявил, что прилетел "с хорошим настроением".

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Как сообщают российские СМИ, в состав делегации РФ вошли глава военной разведки страны-агрессора ГРУ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также группа "российских экспертов".

В частности, Фомин, комментируя возможное влияние на переговоры атак Украины по РФ 1 июня, которое минобороны РФ окрестило "терактом", а Z-"военкоры" – "российским Перл-Харбором", сказал: "Переговоры будут".

А Мединский на тот же вопрос сказал: "Все видел, все знаю, все завтра".

"Завтра" он пообещал все комментарии и по проекту "меморандума" РФ, который Москва до сих пор не передала ни Украине, ни США.

При этом Мединский подтвердил, что делегация РФ получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании.

Документ был передан на украинском и английском языках.

"Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским", – заявил Мединский, уроженец Черкасчины.

Мединский также заявил, что прилетел на переговоры с Украиной в Стамбул "с хорошим настроением".

При этом в сети обратили внимание, что на кадрах российских госагентств попал момент, на котором бывший министр культуры РФ (2012-2020) Мединский отказался жать руку женщине из группы встречающих.

Встреча делегаций Украины и России запланирована на 13:00 понедельника, 2 июня, во дворце Чираган.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на втором раунде переговоров с РФ. Ее возглавил министр обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, Киев в понедельник в Стамбуле представят дорожную карту для достижения устойчивого мира.

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