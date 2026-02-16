За деньгами никто не приедет: почему украинцы не вернутся в страну из-за границы ради выплат

Разовые выплаты не смогут убедить украинцев, покинувших страну из-за войны, вернуться на Родину. Ведь прежде всего молодежь возвращается туда, где есть гарантированная перспектива. А потому в вопросе возвращения своих граждан домой Украине нужно действовать нестандартно и решительно. В частности, сделать доступным жилье.

Видео дня

Кроме того, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, важным фактором станет доступность образования. А также:

реальные налоговые стимулы для предпринимателей;

возможности не только в IT, но и в производстве, строительстве и сфере услуг.

"Согласно последним опросам украинских мигрантов в Польше, 60-65% из них готовы вернуться при условии безопасности и наличия работы в Украине. Схожие показатели демонстрируют и другие страны, где находятся украинцы. Однако без конкурентных возможностей значительная часть трудового ресурса остается в странах ЕС", – констатируют специалисты.

В то же время, отмечается, если Украине не удастся сформировать эффективную стратегию возврата и удержания людей, она может повторить судьбу Боснии и Герцеговины. Эта страна, напоминается, после войны 1992-1995 годов столкнулась с "хроническим демографическим спадом после завершения боевых действий".

"Массовая эмиграция, падение рождаемости и отток молодежи привели к стремительному старению населения и депопуляции целых регионов. Значительная часть беженцев так и не вернулась, несмотря на восстановление инфраструктуры, создание рабочих мест и попытки восстановить доверие к государству", – рассказали специалисты.

Для того же, чтобы такая ситуация не повторилась в Украине, отмечают они, страна должна принимать комплексные решения. В частности:

проводить быструю реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь;

привлекать иностранцев на временный тяжелый физический труд по восстановлению инфраструктуры,

создавать рабочие места.

"Европейский опыт показывает, что успешное возвращение граждан не происходит автоматически. Нужна продуманная государственная политика стимулов. К примеру, Ирландия после волн эмиграции запускала программы возвращения через доступное жилье и поддержку в трудоустройстве. Португалия предоставляла налоговые льготы возвращающимся, а страны Балтии упрощали бюрократические процедуры, помогали с поиском работы и обеспечивали образовательные возможности для детей", – резюмировали эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, для того, чтобы получать минимальную пенсию в Польше, украинцы должны соответствовать ряду требований. В частности, иметь достаточный стаж уплаты взносов и находиться в пенсионном возрасте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!