Соединенные Штаты приняли требуемый Россией порядок передачи Украиной территории Донецкой области до получения официальных гарантий безопасности. Кремль видит возможность манипулировать переговорным процессом под руководством США, превращая его в еще один способ достижения своих военных и политических целей.

В этом контексте США подталкивают Украину к территориальным уступкам, чтобы заключить мирное соглашение к лету 2026 года. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Переговоры ради манипуляции

Западные СМИ сообщают, что США не будут заключать окончательное соглашение о безопасности с Украиной до тех пор, пока Украина и Россия не достигнут мирного соглашения. Кремль постоянно пытался убедить администрацию президента США Дональда Трампа в том, что территория является единственным существенным нерешенным вопросом в мирных переговорах, в частности, претензии России на Донецкую область, и пытался представить Украину как непримиримую сторону в переговорах, отказывающуюся уступать стратегически важную территорию, которую российским войскам не удалось захватить силой.

Требование России о выводе войск из оставшейся части Донецкой области без предварительных условий и отказ Кремля от прекращения огня для проведения переговоров являются еще одним свидетельством того, что Россия не примет ничего, кроме своих требований.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль постоянно настойчиво отстаивает свои требования, и указывает, что будет стремиться достичь этих целей военным путем, если не сможет добиться их дипломатическим путем.

При этом Кремльпытается найти баланс между демонстрацией силы перед своим населением и союзниками, одновременно вовлекая Соединенные Штаты в переговоры в достаточной степени, чтобы избежать дополнительного давления со стороны США, и продолжая при этом достигать своих военных и политических целей в Украине.

Напомним, руководство страны-агрессора России начало систематически обвинять Соединенные Штаты в отсутствии прогресса в прекращении войны в Украине. Также в Кремле снова начали ссылаться на стамбульские переговоры весной 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент допустил вероятность отмены американских санкций против российской нефти. По его словам, это может произойти в том случае, если удастся достичь мирного соглашения о завершении российско-украинской войны.

