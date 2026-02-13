'Исторические псевдолекции': Сибига иронично отреагировал на Мединского в составе делегации РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 13 февраля отреагировал на участие Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах. Он сделал заявление во время общения с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Заявление министра распространило РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед прессой в Мюнхене. Сибига отметил, что пока сложно комментировать возвращение Мединского к переговорному процессу, но предыдущий опыт всем известен.

"Посмотрим посмотрим. Прокомментировать я смогу после встречи, что означает прибытие этого господина, которого вы назвали. Но мы очень хорошо помним. Предыдущий опыт свидетельствует, что, как всегда, будут начитываться какие-то исторические псевдолекции. Украина в этом не нуждается", – сказал он.

Предыдущий опыт переговоров

Сибига подчеркнул, что участие Мединского вызывает вопросы, учитывая предыдущие раунды контактов. По его словам, Украина не нуждается в лекциях по истории во время переговоров и сосредоточена на достижении конкретного результата. Министр добавил, что никто не будет диктовать Украине ее историю.

Он также отметил, что после двух раундов переговоров в Абу-Даби стороны продемонстрировали определенный прогресс. Однако детали он пообещал оценить уже после следующей встречи.

Дата и состав делегаций

Следующий раунд трехсторонних переговоров состоится 17-18 февраля в Женеве. Об этом утром 13 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона планирует направить на переговоры не менее 15 человек. Среди них – заместитель главы МИД Михаил Галузин и Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский уже утвердил состав украинской делегации. В нее войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОПУ Кирилл Буданов и другие представители.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский отрицает возможность приезда в Россию для проведения там мирных переговоров. Причина отказа – это то, что РФ является агрессором, и именно Москва развязала полномасштабную неспровоцированную войну.

