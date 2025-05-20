Вступление в ЕС. Украина в скором времени может завершить важную процедуру: еврокомиссар назвала срок

Украина завершила скрининг трех кластеров (из шести) в переговорах о вступлении в Евросоюз (ЕС). При этом в самом союзе ожидают, что все скрининги могут быть завершены до осени – однако только при условии сохранении текущих темпов работы.

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Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она отметила, что речь идет о кластерах:

"Основы".

"Внутренний рынок".

"Внешние отношения".

"Если мы продолжим работать с такой же скоростью, как сейчас, мы сможем провести все скрининги до осени. ... И это также будет месседжем для Украины", – сказала Кос.

В то же время, подчеркнула она, интеграция Украины в ЕС будет "ключевым элементом гарантий безопасности" после начала мирных переговоров. При чем "не только Украины, но и Европы".

Напомним: скрининг – это официальная процедура, в ходе которой Европейская Комиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС анализируют соответствие национального законодательства страны-кандидата соответствующему праву ЕС. Скрининг происходит по 33 переговорным главам, которые сгруппированы по 6-ти кластерам (тематическим блокам).

Процедура вступления Украины в ЕС

В целом же, рассказал ранее OBOZ.UA руководитель евроинтеграционного направления Центра экономического восстановления, экс-заместитель гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк, процедура вступления Украины в ЕС предусматривает несколько этапов. В частности:

скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;

разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления);

создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры); открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);

принятие изменений в соответствии со всеми 33 разделами;

после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.

При этом стоит помнить: начало переговоров еще не означает, что страна обязательно получит членство. К примеру, Турция начала переговоры по вступлению в 2005-м. А Черногория официально начала переговоры в 2012 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в Евросоюз. Поскольку в противном случае будет уничтожено венгерское фермерство и, как следствие, вся венгерская экономика.

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