'Это уничтожит венгерскую экономику': Орбан пригрозил блокировать вступление Украины в ЕС

Венгрия будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, поскольку в противном случае будет уничтожено венгерское фермерство и, как следствие, вся венгерская экономика. Кроме того, географически Украина является "буферной зоной" между РФ и странами НАТО, и ввиду этого членство Украины в ЕС неуместно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Как отмечает Washington Post, такое заявление венгерский премьер сделал на закрытой части съезда его партии "Фидес". По словам Орбана, в любом случае именно "Венгрии предстоит решать", состоится ли вступление Украины в ЕС.

Заявив, что Украина является лишь "буферной зоной между Россией и странами НАТО", венгр отметил, что наша страна сохранит этот статус даже после прекращения войны, несмотря на украинские планы присоединиться к Североатлантическому Альянсу.

"Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожило бы венгерских фермеров, и не только их, а всю национальную экономику Венгрии", – подчеркнул Орбан.

В издании добавили, что венгерский премьер вообще подверг сомнению государственность Украины. В частности, Орбан заявил, что война, начатая Россией, была "даже не против Украины, а относительно территории под названием Украина".

"Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не станет членом НАТО", – сказал венгерский премьер.

Эти слова отражают недавние заявления членов администрации нового президента США Дональда Трампа, отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Виктор Орбан заявил, что для Европейского Союза война России против Украины может стать такой же затяжной, какой была война США в Афганистане. Этот конфликт он назвал "бесконечным".

Также он обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан, конечно же, считает Украину.

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