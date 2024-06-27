Украина начала переговоры по вступлению в ЕС: сколько лет займет и какие условия нужно выполнить

Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работать межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, что разделены на 33 раздела.

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Страны, уже прошедшие этот путь, после начала переговоров на выполнение всех условий тратили не менее семи лет. При этом некоторые страны вообще не смогли выполнить условия и так и остались в статусе кандидата, с которым начали переговоры.

О том, сколько времени может занять процедура вступления, какие условия и какие изменения ждать, читайте в материале OBOZ.UA.

Мгновенного решения не будет: какая процедура ждет Украину и сколько лет это может занять

В Евросоюзе считают, что у Украины есть шансы стать членом блока до 2030 года (возможно, и раньше). С момента объявления о предоставлении статуса кандидата и до старта переговоров прошло два года: в июне 2022-го Европейский совет предоставил статус кандидата, а 25 июня 2024-го состоялась Межправительственная конференция, и это был старт переговоров.

Как рассказал OBOZ.UA руководитель евроинтеграционного направления Центра экономического восстановления, экс-заместитель гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк, действующей методологией предусмотрены следующие этапы:

скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;

разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления);

создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры); открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);

принятие изменений в соответствии со всеми 33 разделами;

после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.

Межправительственная конференция – главный переговорный орган. Сами переговоры и выполнение условий могут занять несколько лет. Они поделены на разные группы: политические, экономические, институциональные.

Политические критерии:

свобода выборов,

работа демократических институтов и неправительственных организаций,

независимая работа СМИ,

защита прав и свобод человека,

защита прав меньшинств,

противодействие дискриминации,

независимая судебная власть,

усиление борьбы с организованной преступностью и коррупцией,

решение вопросов правового обеспечения и усиление возможности борьбы с отмыванием средств.

Экономические критерии:

установление равновесия между спросом и предложением должно достигаться в результате свободного взаимодействия рыночных сил,

либерализация цен и торговли,

отсутствие значительных препятствий для входа на рынок и выхода с него,

соблюдение законов и исполнение контрактов,

достижение макроэкономической стабильности – в том числе соответствующей стабильности цен,

устойчивость государственных финансов и платежного баланса,

наличие широкого консенсуса относительно основ экономической политики,

достаточное развитие финансового сектора для направления накопленных средств и сбережений на инвестирование производства.

И это далеко не все критерии. Главные условия: украинская экономика должна быть либерализирована, развита и способна интегрироваться в европейские рынки.

Хорошая новость: переговоры стартовали до 1 июля, то есть перед тем, как началось председательство Венгрии в Евросоюзе.

Начало переговоров еще не означает, что страна обязательно получит членство. К примеру, Турция начала переговоры по вступлению в 2005-м, однако сейчас этот процесс остановился. Черногория официально начала переговоры в 2012 году.

Последний раз расширение ЕС произошло еще в 2013-м – тогда присоединилась Хорватия. Переговоры продолжались с 2005-го, то есть 8 лет. До этого членами ЕС стали Болгария и Румыния в 2007 году. Переговоры с обеими странами продолжались семь лет. Так что ожидания, которые сейчас озвучиваются в ЕС (вступление Украины до 2030-го), можно считать вполне оптимистичными.

Как изменится Украина

"Хотя сегодня мы празднуем значительный шаг вперед, мы также должны признать, что путь впереди потребует постоянных усилий, преданности и дальнейших существенных реформ", – заявил 25 июня президент Европейского совета Шарль Мишель.

Как быстро удастся выполнить все условия по 33 переговорным разделам – вопрос открыт. Можно рассчитывать на специальную процедуру, однако ее разработка и утверждение методики тоже могут занять несколько лет.

"Невозможно предусмотреть, как долго будет продолжаться этот процесс. Темп переговоров зависит от скорости реформ и соответствия законам ЕС в каждой стране. Продолжительность переговоров может быть разной. Начало переговоров в то же время, что и в отношении другой страны, не гарантирует окончания переговоров одновременно", – говорится в разъяснениях Европарламента.

Переговорный процесс полностью завершается только после закрытия всех 33 переговорных разделов, охватывающих весь acquis (совокупность общих прав и обязанностей, обязательных для выполнения всеми государствами-членами ЕС). Ни один раздел не будет закрыта, пока не будут выполнены промежуточные контрольные показатели по разделам о верховенстве права (23 – судебная система и основные права и 24 – правосудие, свобода и безопасность).

Примером для Украины может служить Хорватия, которая также пострадала от войны и имела особые замечания по поводу проблем с коррупцией во время евроинтеграции. В результате реформ удалось обеспечить независимость правоохранительной системы, за взятки были осуждены несколько бывших премьеров. В 2013 году ВВП на душу населения был меньше 14 тыс. долларов. А в 2024-м – уже почти 23 тыс. долларов. Для сравнения, в Украине, по данным МВФ, ВВП на душу населения составляет всего 5,66 тыс. долларов.

Украина, выполняя условия вступления, должна провести ряд реформ, обеспечить верховенство права, либерализовать рынки, адаптировать свое законодательство к стандартам ЕС. При этом в некоторых аспектах переговоры могут оказаться сложными. Украина имеет значительный аграрный потенциал, и полная интеграция с ЕС может привести к потерям для фермеров в ряде стран, в первую очередь в Польше. В ходе переговоров Украина должна не только получать рекомендации, но и отстаивать собственные интересы и добиваться наиболее выгодных для себя условий.

Вступление в ЕС – это возможность получать финансирование длительное время. Не менее важна и техническая помощь. Украинцы заинтересованы в проведении реформ, построении крепких и независимых государственных институтов и преодолении коррупции. При этом ни одна страна ЕС не реализовывала реформы для вступления во время полномасштабной войны и в условиях непрерывных ракетных атак.