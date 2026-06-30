Украина сообщила ООН, что считает танкеры теневого флота РФ законными военными целями – FT

Украина считает, что танкеры российского теневого флота фактически обеспечивают финансирование войны и могут рассматриваться как законные военные цели. Об этом Киев проинформировал Международную морскую организацию (IMO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, призвав пересмотреть статус этих судов.

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Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на письмо вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Алексея Кулебы от 26 июня. В нем отмечается, что упомянутые суда перевозят подсанкционные российские энергоносители. Перевозка таких нефти и газа напрямую пополняет бюджет РФ, который используется для ведения войны против Украины.

Именно поэтому деятельность таких судов не может расцениваться как обычная коммерческая, подчеркнула украинская сторона.

"Возникает закономерный вопрос: можно ли считать деятельность таких судов исключительно гражданской коммерческой деятельностью", – говорится в письме Кулебы.

Ответ на российскую жалобу

Financial Times отмечает, что украинское обращение стало ответом на жалобу России, поданную в IMO в начале июня. Москва обвинила Киев в "террористических действиях" после атаки в марте на танкер Arctic Metagaz, который под российским флагом транспортировал сжиженный природный газ в Китай.

В результате удара на судне возник пожар, оно потеряло управление, а экипаж был эвакуирован.

По информации аналитической компании Windward, после этого инцидента ни один российский танкер со сжиженным природным газом больше не проходил через Средиземное море. Вместо этого суда начали использовать значительно более длинный маршрут вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, что увеличило расходы и время доставки.

Давление на врага

В течение прошлого года Украина поразила около десяти судов, которые связывают с российским теневым флотом. В то же время в письме отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Россия атаковала более 200 гражданских коммерческих судов.

В качестве примеров приводятся удары по турецкому сухогрузу MV Victress, который после атаки потерял ход из-за пожара, а также по немецкому судну Helga, перевозившему в Черноморск 25 тысяч тонн кукурузы.

Параллельно с военными действиями Украина и ее союзники оказывают юридическое и санкционное давление на российский теневой флот. В частности, страны Евросоюза и Великобритания сотрудничают с морскими регистрами Панамы, Камеруна, Барбадоса и других государств, добиваясь аннулирования регистрации судов, перевозящих российские грузы, подпадающие под санкции.

После потери флага такие суда могут получить статус "без гражданства", что, в соответствии с нормами международного морского права, открывает возможность для их досмотра и задержания международными силами.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил дальнейшую поддержку Украины и объявил о новом пакете санкций против российского теневого флота.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Великобритании рассматривает возможность продажи российской нефти, изъятой с задержанного танкера теневого флота, а полученные средства направить на поддержку Украины. Речь идет о грузе стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов, который, по оценке британских властей, после конфискации законно перешел в собственность государства.

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