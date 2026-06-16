Канада ввела санкции против теневого флота РФ: подробности встречи Зеленского и Карни. Фото и видео

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил дальнейшую поддержку Украины и объявил о новом пакете санкций против российского теневого флота. Соответствующее решение было озвучено во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во французском Эвиане, где стороны также обсудили сотрудничество в сфере обороны, производство дронов, энергетическую безопасность и восстановление украинской инфраструктуры.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Также Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в соцсетях.

Канада ввела новые санкции против теневого флота РФ

Одной из главных тем встречи стало усиление санкционного давления на Россию. По словам Зеленского, Канада приняла решение о введении нового пакета ограничений в отношении более 160 субъектов, связанных с российским теневым флотом.

"Благодарен Канаде за новый пакет санкций против более 160 субъектов, связанных с российским теневым флотом. Сегодня во время нашей встречи с Марком Карни мы обсуждали усиление санкционного давления на Россию. И важно, что такие решения принимаются", – отметил глава государства.

В Офисе президента уточнили, что в ходе переговоров особое внимание уделялось санкциям против энергетического и финансового секторов России, а также механизмам борьбы с теневым флотом, который Кремль использует для обхода международных ограничений.

Зеленский: Путина необходимо заставить завершить войну

Президент Украины рассказал, что во время встречи обсуждались ситуация на фронте и последние массированные российские атаки против украинских городов.

По словам Зеленского, во время встречи в формате "G7 – Украина" международные партнеры поддержали украинские инициативы по расширению энергетической помощи, поставкам ракет для систем Patriot и передаче лицензий для увеличения производства необходимого вооружения.

"Хорошо, что все осознают: Россия не побеждает, и мы должны заставить Путина закончить эту войну. Это очень важно", – подчеркнул президент.

Карни осудил удар по Киево-Печерской лавре

Премьер-министр Канады отдельно остановился на недавнем российском ударе по Киево-Печерской лавре, который вызвал широкий международный резонанс.

По словам Карни, атака на один из самых выдающихся исторических и духовных памятников Украины является очередным свидетельством жестокости российского режима.

"Украина победит. Это лишь вопрос времени. Это лишь вопрос того, сколько еще бессмысленного кровопролития вызовет Россия. И то, что мы видим сегодня, – это единство G7, единство в поддержке вас и в движении вперед", – заявил глава канадского правительства.

Он также отметил мужество и стойкость украинского народа, который продолжает сопротивляться российской агрессии.

Канада присоединится к финансированию украинских дронов

Отдельный блок переговоров был посвящен сотрудничеству в области обороны между странами.

Зеленский сообщил, что стороны обсудили участие Канады в финансировании производства украинских беспилотников по так называемой датской модели. Этот механизм предусматривает финансирование производства оружия непосредственно на территории Украины за счет средств международных партнеров.

"Обсудили также форматы оборонного сотрудничества, участие Канады в финансировании производства украинских дронов по датской модели", – отметил президент.

Энергетическая поддержка и восстановление Украины

В ходе встречи значительное внимание было уделено вопросам энергетической безопасности.

Президент поблагодарил Канаду за взносы в Фонд энергетической поддержки Украины и помощь в преодолении последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Марк Карни подтвердил, что Оттава продолжит поддерживать украинский энергетический сектор и будет участвовать в восстановлении поврежденных объектов.

"Канада продолжит оказывать Украине энергетическую поддержку и помощь в восстановлении", – подчеркнул премьер-министр.

Подводя итоги встречи, Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабной войны и личную приверженность Марка Карни украинскому вопросу.

"Спасибо Марку за твердую позицию во время встречи в формате G7 – Украина, за всю поддержку нашего народа. У нас действительно есть сильные союзники и весомая личная приверженность премьер-министра делу поддержки Украины. И это очень ценно", – подчеркнул глава государства.

Украина и Канада продолжают углублять сотрудничество в военной, экономической и энергетической сферах, а также координируют усилия по усилению международного давления на Россию с целью прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров во французском Эвиане. Глава государства заявил, что все страны-союзники осудили удар по Киево-Печерской лавре, выразив поддержку Украине. Они подтвердили, что будут заставлять российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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