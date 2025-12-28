Украина сегодня получит 100 млрд долларов, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с лидерами стран "Берлинского формата", который состоялся вечером 27 декабря накануне его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Политики говорили о ключевых документах мирного плана.

По словам Зеленского, европейские партнеры пока знают не все детали, потому что сначала работа велась в двустороннем формате со США, передает "Мы – Украина". С ними глава государства обсудил 20 пунктов мирного плана, в частности наше отношение к территориальному вопросу, к будущему ЗАЭС и к финансовым вопросам.

"Сейчас нам проще. Как мы говорили, 20 пунктов готовы уже на 90%, потому что есть решение. Может кому-то нравиться, кому-то нет, но тем не менее 100 млрд долларов Украина получит сегодня. Об этом еще раз подчеркнули Урсула фон дер Ляйен, а также Антониу Кошта", – отметил президент.

Он выразил надежду на конструктивный разговор с Соединенными Штатами Америки.

"И очень хотим собраться с европейскими лидерами, чтобы распространить все те наработки, которые у нас есть, обсудить их. Потому что есть гарантии безопасности США, а также гарантии безопасности, которые зависят от европейцев", – рассказал гарант.

Зеленский предложил европейским партнерам план насчет встреч на ближайшие дни и недели.

Мы писали о том, что Владимир Зеленский провел брифинг для ряда глав государств и правительств накануне своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Этот разговор состоялся по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

По его итогам 11 глав государств и правительств из Европы и Канады, а также руководители НАТО и ЕС заверили Украину в полной поддержке. Лидеры подчеркнули, что в тесном сотрудничестве с США они будут выступать за устойчивый и справедливый мир в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты на переговоры с Дональдом Трампом. Перед встречей глава украинского государства пообщался с европейскими лидерами. Также на пути в Штаты он остановился в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Маком Карни.

Во время разговора с ним украинский лидер в очередной раз призвал к еще большему давлению на Россию. Он также рассказал о новом пакете помощи от Канады и подчеркнул, что РФ продолжает издеваться над украинскими городами и людьми.

