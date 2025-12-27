"Партнеры заверили в поддержке": правительство Германии – о результатах разговора с Зеленским

Вечером в субботу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг для ряда глав государств и правительств накануне своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Этот разговор состоялся по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

Об этом заявил представитель федерального правительства Штефан Корнелиус, сообщили на официальном сайте федерального канцлера Германии. Там отметили, что Зеленский проинформировал "Берлинскую группу" о ходе переговоров по миру в Украине, находясь на пути в США.

"Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал ряд глав государств и правительств, а также представителей ЕС и НАТО о своих предстоящих мирных переговорах с президентом США Дональдом Трампом", – сказано в сообщении.

У Мерца отметили, что 11 глав государств и правительств из Европы и Канады, а также руководители НАТО и ЕС заверили Украину в полной поддержке. Лидеры подчеркнули, что в тесном сотрудничестве с США они будут выступать за устойчивый и справедливый мир в Украине.

Мы писали о том, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни Зеленский заявил: Украина стремится к миру, тогда как российский диктатор Владимир Путин хочет лишь продолжения войны.

О настоящих, а не декларативных намерениях страны-агрессора и Кремля свидетельствует последний массированный обстрел Украины, который состоялся 27 декабря и пришелся преимущественно по Киевской области. Именно поэтому, несмотря на продолжающуюся дипломатию, "Украина не может снижать уровень обороноспособности".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты на переговоры с Дональдом Трампом. Перед встречей глава украинского государства пообщался с европейскими лидерами. Также на пути в Штаты он остановился в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Маком Карни.

Во время разговора с ним украинский лидер в очередной раз призвал к еще большему давлению на Россию. Он также рассказал о новом пакете помощи от Канады и подчеркнул, что РФ продолжает издеваться над украинскими городами и людьми.

