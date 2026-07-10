Страна ЕС меняет правила для иностранцев: что это означает для украинцев

В Чехии готовятся изменить правила пребывания иностранцев: местные юристы уже предупреждают о возможных трудностях для семей, в которых один из супругов является гражданином Чехии, а другой – гражданином страны, не входящей в ЕС. В то же время для большинства украинцев есть важное уточнение: нововведения практически не затронут тех, кто находится в стране на основании временной защиты.

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К таким выводам пришли чешские юристы, специализирующиеся на миграционном праве, пишет Seznam Zprávy. OBOZ.UA отобрал самое важное об изменениях.

Законопроект в первую очередь касается граждан так называемых третьих стран, которые оформляют вид на жительство как члены семьи гражданина Чехии. Например, если гражданин США, Великобритании или Монголии вступает в брак с гражданином или гражданкой Чехии и оформляет вид на жительство именно на этом основании. Как отмечают юристы, именно для этой категории процедура может стать более сложной.

Что это означает для украинцев

Для большинства украинских беженцев фактически ничего не изменится. После начала полномасштабной войны граждане Украины получают в Чехии временную защиту, которая регулируется отдельным законом. Именно поэтому новые правила не распространяются на самую многочисленную группу украинцев, которые сейчас находятся в стране.

Впрочем, есть исключения. Закон может затронуть украинцев, которые:

не имеют статуса временной защиты;

находятся в Чехии по рабочей или студенческой визе;

планируют получить вид на жительство через брак с гражданином Чехии.

Именно им стоит внимательно следить за окончательной редакцией документа. Законопроект еще рассматривается парламентом Чехии, поэтому отдельные его положения могут быть изменены до окончательного принятия.

Что именно хотят изменить

Наибольшие дискуссии вызывает новый порядок для людей, находящихся в так называемой "фикции пребывания". Так в Чехии называют ситуацию, когда иностранец вовремя подал документы на продление вида на жительство, но Министерство внутренних дел еще не приняло решение. До завершения рассмотрения человек продолжает находиться в стране на законных основаниях.

Сейчас, если в этот период человек вступает в брак с гражданином Чехии или в семье рождается ребенок, он может сразу подать документы на другой тип вида на жительство. После принятия нового закона такой возможности может уже не быть.

По оценкам юристов, во многих случаях иностранцу придется выехать из Чехии и ждать решения уже в стране своего гражданства. Такое рассмотрение может длиться несколько месяцев. Эксперты предупреждают, что это может привести к длительной разлуке семей, ведь заявитель не сможет вернуться в Чехию, пока не получит решение.

В Министерстве внутренних дел Чехии поясняют, что цель законопроекта заключается не в том, чтобы усложнить жизнь семьям, а в модернизации миграционной системы. Среди основных целей – перевод большинства процедур в электронный формат, более эффективная проверка иностранцев, борьба с фиктивными браками и упрощение процедуры аннулирования видов на жительство для лиц, совершивших тяжкие преступления или представляющих угрозу безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Чехии призвали лишить украинцев временной защиты. С таким предложением выступил лидер ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" и спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура.

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