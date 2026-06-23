"Время не на стороне Москвы": США в ООН призвали Россию заключить мирное соглашение

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину и ее народ в защите своего суверенитета перед лицом российской агрессии. Там считают, что время не на стороне России, поэтому ей следует пойти на соглашение с Киевом.

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Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря. Он обратился как к РФ, так и к Украине с призывом вернуться к переговорам.

"США поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета. Соединенные Штаты поддерживают украинское население, страдающее от атак, наносящих ущерб важнейшей инфраструктуре и культурному наследию, в том числе от ударов России по Киево-Печерской лавре", – сказал дипломат.

Он напомнил недавние слова президента США Дональда Трампа, отметив, что войну в Украине нужно закончить как можно скорее.

"Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе, Россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы", – подчеркнул заместитель постпреда США.

Он отметил, что армия РФ ежемесячно теряет около 40 тысяч солдат убитыми и ранеными, а экономика России сейчас "находится в крайне тяжелом положении". Украина же тем временем быстро внедряет инновации на фронте.

По словам дипломата, война РФ против Украины длится "слишком долго и должна закончиться". Единственным ответом во всей этой ситуации являются дипломатия и переговоры, поскольку ничто другое "не остановит эти бессмысленные убийства", считает он.

"Соединенные Штаты настроены добиться прекращения огня и достичь путем переговоров соглашения, которое положит конец российско-украинской войне, как можно скорее. Хватит! Настало время для немедленного прекращения огня", – заявил Негря.

Резюмируя сказанное, он призвал обе стороны вернуться к переговорному процессу.

"Сейчас настало время для России и Украины вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение", – сказал представитель США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно признал, что на поле боя "Украина справляется довольно хорошо". Правда, по его мнению, украинцы хорошо дают отпор российским захватчикам благодаря качественному американскому оружию.

Трамп подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны "найти общий язык" и сесть за стол переговоров.

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