В Польше начнут по-новому выдавать паспорта украинцам: о каких изменениях важно знать
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Правительство Польши планирует реформировать миграционное законодательство, существенно усложнив процедуру натурализации. В результате сотням тысяч украинцев, которые на протяжении многих лет остаются самой многочисленной национальной группой среди претендентов на польский паспорт, будет значительно сложнее получить польское гражданство.
Об этом сообщает Rzeczpospolita. В правительстве, в свою очередь, подчеркивают, что польский паспорт предоставляет широкий спектр привилегий, в частности право голоса на выборах, поэтому будущие граждане должны быть полностью интегрированы в систему ценностей государства.
Какие основные изменения готовятся
Новые правила призваны усилить контроль над тем, кто именно получает статус гражданина. В частности, иностранным гражданам (в том числе украинцам) следует готовиться к тому, что:
- требование к сроку непрерывного и легального пребывания в Польше увеличится до 8 лет;
- им придётся сдавать обязательный экзамен на знание польского языка на высоком уровне B2, а также пройти тестирование на знание истории и конституционных принципов страны;
- необходимо будет подписать "Сертификат лояльности" — документ , юридически обязывающий уважать государство и выступающий сдерживающим фактором против действий, наносящих ущерб безопасности Польши или искажающих ее историческое прошлое;
- будет введена процедура аннулирования уже предоставленного гражданства — в случае разоблачения лица в шпионаже, сотрудничестве с вражескими спецслужбами или действиях против национальных интересов Польши.
Оценка лояльности вместо отказа от паспорта
Несмотря на существенное изменение условий, пока иностранцев в Польше не обязывают отказываться от своего первого (в частности, украинского) гражданства. Вместо этого польская сторона делает ставку на жесткий механизм оценки лояльности.
В частности, упомянутый "Сертификат лояльности" станет инструментом обратного действия: он позволит лишать статуса гражданина даже тех лиц, которые уже успели получить польский паспорт, если их дальнейшая деятельность будет противоречить безопасности страны.
Указанные меры ясно свидетельствуют о том, что эра либеральной миграционной политики Польши подходит к концу. Государство стремится гарантировать, что новые члены общества полностью разделяют его принципы и интересы.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцам также будет сложнее получить гражданство Швеции. Парламент этой страны ввел новые, более жесткие правила, которые включают повышенные требования к сроку проживания, а также тесты на знание языка, шведского общества и культуры.
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