В Польше начнут по-новому выдавать паспорта украинцам: о каких изменениях важно знать

Правительство Польши планирует реформировать миграционное законодательство, существенно усложнив процедуру натурализации. В результате сотням тысяч украинцев, которые на протяжении многих лет остаются самой многочисленной национальной группой среди претендентов на польский паспорт, будет значительно сложнее получить польское гражданство.

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Об этом сообщает Rzeczpospolita. В правительстве, в свою очередь, подчеркивают, что польский паспорт предоставляет широкий спектр привилегий, в частности право голоса на выборах, поэтому будущие граждане должны быть полностью интегрированы в систему ценностей государства.

Какие основные изменения готовятся

Новые правила призваны усилить контроль над тем, кто именно получает статус гражданина. В частности, иностранным гражданам (в том числе украинцам) следует готовиться к тому, что:

требование к сроку непрерывного и легального пребывания в Польше увеличится до 8 лет ;

; им придётся сдавать обязательный экзамен на знание польского языка на высоком уровне B2 , а также пройти тестирование на знание истории и конституционных принципов страны;

, а также пройти тестирование на знание истории и конституционных принципов страны; необходимо будет подписать "Сертификат лояльности" — документ , юридически обязывающий уважать государство и выступающий сдерживающим фактором против действий, наносящих ущерб безопасности Польши или искажающих ее историческое прошлое;

, юридически обязывающий уважать государство и выступающий сдерживающим фактором против действий, наносящих ущерб безопасности Польши или искажающих ее историческое прошлое; будет введена процедура аннулирования уже предоставленного гражданства — в случае разоблачения лица в шпионаже, сотрудничестве с вражескими спецслужбами или действиях против национальных интересов Польши.

Оценка лояльности вместо отказа от паспорта

Несмотря на существенное изменение условий, пока иностранцев в Польше не обязывают отказываться от своего первого (в частности, украинского) гражданства. Вместо этого польская сторона делает ставку на жесткий механизм оценки лояльности.

В частности, упомянутый "Сертификат лояльности" станет инструментом обратного действия: он позволит лишать статуса гражданина даже тех лиц, которые уже успели получить польский паспорт, если их дальнейшая деятельность будет противоречить безопасности страны.

Указанные меры ясно свидетельствуют о том, что эра либеральной миграционной политики Польши подходит к концу. Государство стремится гарантировать, что новые члены общества полностью разделяют его принципы и интересы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцам также будет сложнее получить гражданство Швеции. Парламент этой страны ввел новые, более жесткие правила, которые включают повышенные требования к сроку проживания, а также тесты на знание языка, шведского общества и культуры.

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