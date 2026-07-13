Украина и девять европейских стран официально создали Антибаллистическую коалицию: что известно

Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Ее главной целью станет разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Украина.

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Об этом говорится в совместной декларации, обнародованной Елисейским дворцом. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск новой инициативы и поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за организацию первого заседания коалиции.

Коалиция создаст единую систему защиты от баллистических ракет

Участники инициативы заявили, что приняли это решение в связи с растущей угрозой применения баллистических ракет и необходимостью укрепить безопасность европейского континента.

Страны договорились приступить к созданию Антибаллистической коалиции, которая будет носить исключительно оборонительный характер. Её ключевым проектом станет разработка новых средств для перехвата баллистических ракет.

В декларации подчеркивается, что будущая система не заменит уже имеющиеся средства противоракетной обороны, а будет дополнять их, формируя единую интегрированную архитектуру защиты Европы.

Украинский опыт станет основой нового проекта

Участники коалиции отдельно подчеркнули, что при создании новой системы будут использовать боевой опыт Украины, полученный в ходе противодействия российской агрессии.

Для реализации проекта страны планируют сформировать совместные технические рабочие группы, согласовать единые оперативные требования, создать механизмы управления коалицией и подготовить "дорожную карту" до появления первых действующих элементов системы.

Также предусмотрены совместные научно-исследовательские работы, поиск механизмов финансирования и активный обмен данными и технологиями между участниками.

В декларации отмечено, что коалиция остается открытой для других государств, которые разделяют её принципы и готовы присоединиться к развитию совместной системы противоракетной обороны.

Зеленский: чем больше средств противоракетной обороны, тем ближе переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск новой инициативы и поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за организацию первого заседания коалиции.

По словам главы государства, современные средства борьбы с баллистическими ракетами являются одним из ключевых факторов завершения войны.

"Сильные и достаточные противоракетные возможности нужны, чтобы положить конец войне России против Украины. Они не менее важны, чем дальнобойные удары по российской экономике или активные операции на передовой", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что чем больше у Украины будет средств для перехвата российских баллистических ракет, тем быстрее Кремль лишится своего последнего рычага давления.

"Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не будет работать", – отметил он.

Основой станет проект FREYJA

По словам Зеленского, коалиция будет работать над созданием совместной системы FREYJA.

Президент подчеркнул, что ее разрабатывают не для замены уже существующих комплексов противоракетной обороны, а для их усиления.

"Наша работа над совместной системой FREYJA – не для того, чтобы заменить уже имеющиеся системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", – заявил глава государства.

Он также поблагодарил все страны, которые поддерживают Украину и присоединились к созданию новой Антибаллистической коалиции.