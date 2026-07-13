Украина и девять европейских стран официально создали Антибаллистическую коалицию: что известно
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Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Ее главной целью станет разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Украина.
Об этом говорится в совместной декларации, обнародованной Елисейским дворцом. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск новой инициативы и поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за организацию первого заседания коалиции.
Коалиция создаст единую систему защиты от баллистических ракет
Участники инициативы заявили, что приняли это решение в связи с растущей угрозой применения баллистических ракет и необходимостью укрепить безопасность европейского континента.
Страны договорились приступить к созданию Антибаллистической коалиции, которая будет носить исключительно оборонительный характер. Её ключевым проектом станет разработка новых средств для перехвата баллистических ракет.
В декларации подчеркивается, что будущая система не заменит уже имеющиеся средства противоракетной обороны, а будет дополнять их, формируя единую интегрированную архитектуру защиты Европы.
Украинский опыт станет основой нового проекта
Участники коалиции отдельно подчеркнули, что при создании новой системы будут использовать боевой опыт Украины, полученный в ходе противодействия российской агрессии.
Для реализации проекта страны планируют сформировать совместные технические рабочие группы, согласовать единые оперативные требования, создать механизмы управления коалицией и подготовить "дорожную карту" до появления первых действующих элементов системы.
Также предусмотрены совместные научно-исследовательские работы, поиск механизмов финансирования и активный обмен данными и технологиями между участниками.
В декларации отмечено, что коалиция остается открытой для других государств, которые разделяют её принципы и готовы присоединиться к развитию совместной системы противоракетной обороны.
Зеленский: чем больше средств противоракетной обороны, тем ближе переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал запуск новой инициативы и поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за организацию первого заседания коалиции.
По словам главы государства, современные средства борьбы с баллистическими ракетами являются одним из ключевых факторов завершения войны.
"Сильные и достаточные противоракетные возможности нужны, чтобы положить конец войне России против Украины. Они не менее важны, чем дальнобойные удары по российской экономике или активные операции на передовой", — подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что чем больше у Украины будет средств для перехвата российских баллистических ракет, тем быстрее Кремль лишится своего последнего рычага давления.
"Чем больше средств для сбивания российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров, потому что его последний аргумент в этой войне больше не будет работать", – отметил он.
Основой станет проект FREYJA
По словам Зеленского, коалиция будет работать над созданием совместной системы FREYJA.
Президент подчеркнул, что ее разрабатывают не для замены уже существующих комплексов противоракетной обороны, а для их усиления.
"Наша работа над совместной системой FREYJA – не для того, чтобы заменить уже имеющиеся системы. Это способ дополнить нашу оборону, создать надежный щит над всей Европой и сделать все это быстрее и дешевле", – заявил глава государства.
Он также поблагодарил все страны, которые поддерживают Украину и присоединились к созданию новой Антибаллистической коалиции.