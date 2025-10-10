Украина передала список энергетических потребностей: Сибига связался с западными партнерами после новых ударов РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига связался с коллегами из Канады, Бельгии, Люксембурга, Норвегии и Европейского Союза после последних ударов РФ. Украинская сторона передала партнерам список энергетических потребностей.

Видео дня

Об этом проинформировал спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 10 октября. По его словам, Сибига пообщался с главами внешнеполитических ведомств Канады, Люксембурга, Бельгии, Норвегии, главой дипломатии ЕС Каей Каллас и польским главой МИД Радославом Сикорским.

"Министр проинформировал [партнеров] об ударах, о последствиях этих ударов, о цели этих ударов. Кроме того, поделился со своими коллегами очень четким списком потребностей Украины в результате этих террористических ударов. Речь идет прежде всего об энергетических потребностях, которые в результате таких обстрелов, конечно, растут", – сказал Тихий.

По словам спикера, отдельно МИД собирало послов иностранного дипкорпуса в Украине, с которыми также поделилось энергетическими потребностями для того, чтобы собрать помощь.

"И наши зарубежные дипломатические учреждения и послы Украины за рубежом по поручению министра занимаются сбором непосредственно помощи для общин, особенно прифронтовых. И у нас уже есть целый список оборудования", – отметил он.

Тихий пообещал, что позже министр иностранных дел и МИД дадут более конкретный ответ относительно того, что именно собрали. Однако он отметил, что уже есть конкретные вещи: генераторы и другое оборудование, которое необходимо непосредственно для пострадавших общин, прежде всего это Сумщина и другие прифронтовые регионы.

Кроме того, МИД Украины находимся в тесном контакте с министром энергетики Светланой Гринчук и Министерством энергетики по конкретным потребностям.

Что предшествовало

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, массированный удар войск РФ по украинской энергетике в ночь на 10 октября является преднамеренной демонстрацией реальных планов и целей Кремля. Россия атаковала критически важную гражданскую инфраструктуру в знаковый для нее день: третью годовщину первого массированного удара по украинской энергетике, который Москва нанесла еще осенью 2022-го.

Сибига добавил, что, пытаясь погрузить Украину в темноту и холод, россияне убили в Запорожье 7-летнего ребенка, а также ранили десятки гражданских в Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепропетровской и других областях.

Напомним, что минувшей ночью россияне направили на Украину более 450 дронов и три десятка ракет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной удар пришелся на энергетику: перебои со светом фиксируются в девяти регионах, в том числе и в Киеве. Известно о более 20 пострадавших.

В Воздушных силах тем временем сообщили, что враг применил 497 средств воздушного нападения, среди них более четырех сотен дронов и ракеты различных типов, включая баллистику. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

OBOZ.UA собрал все, что известно об очередной ночи российского террора, в одном материале. Также мы рассказывали, какие последствия ночная атака имеет для украинской энергосистемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!