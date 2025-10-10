Украина передала список энергетических потребностей: Сибига связался с западными партнерами после новых ударов РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига связался с коллегами из Канады, Бельгии, Люксембурга, Норвегии и Европейского Союза после последних ударов РФ. Украинская сторона передала партнерам список энергетических потребностей.
Об этом проинформировал спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 10 октября. По его словам, Сибига пообщался с главами внешнеполитических ведомств Канады, Люксембурга, Бельгии, Норвегии, главой дипломатии ЕС Каей Каллас и польским главой МИД Радославом Сикорским.
"Министр проинформировал [партнеров] об ударах, о последствиях этих ударов, о цели этих ударов. Кроме того, поделился со своими коллегами очень четким списком потребностей Украины в результате этих террористических ударов. Речь идет прежде всего об энергетических потребностях, которые в результате таких обстрелов, конечно, растут", – сказал Тихий.
По словам спикера, отдельно МИД собирало послов иностранного дипкорпуса в Украине, с которыми также поделилось энергетическими потребностями для того, чтобы собрать помощь.
"И наши зарубежные дипломатические учреждения и послы Украины за рубежом по поручению министра занимаются сбором непосредственно помощи для общин, особенно прифронтовых. И у нас уже есть целый список оборудования", – отметил он.
Тихий пообещал, что позже министр иностранных дел и МИД дадут более конкретный ответ относительно того, что именно собрали. Однако он отметил, что уже есть конкретные вещи: генераторы и другое оборудование, которое необходимо непосредственно для пострадавших общин, прежде всего это Сумщина и другие прифронтовые регионы.
Кроме того, МИД Украины находимся в тесном контакте с министром энергетики Светланой Гринчук и Министерством энергетики по конкретным потребностям.
Что предшествовало
По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, массированный удар войск РФ по украинской энергетике в ночь на 10 октября является преднамеренной демонстрацией реальных планов и целей Кремля. Россия атаковала критически важную гражданскую инфраструктуру в знаковый для нее день: третью годовщину первого массированного удара по украинской энергетике, который Москва нанесла еще осенью 2022-го.
Сибига добавил, что, пытаясь погрузить Украину в темноту и холод, россияне убили в Запорожье 7-летнего ребенка, а также ранили десятки гражданских в Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепропетровской и других областях.
Напомним, что минувшей ночью россияне направили на Украину более 450 дронов и три десятка ракет.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной удар пришелся на энергетику: перебои со светом фиксируются в девяти регионах, в том числе и в Киеве. Известно о более 20 пострадавших.
В Воздушных силах тем временем сообщили, что враг применил 497 средств воздушного нападения, среди них более четырех сотен дронов и ракеты различных типов, включая баллистику. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
