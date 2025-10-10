Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины: где нет света и какие последствия

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 10 октября основной удар россияне направили на украинскую энергетику. Захватчики били по энергетической инфраструктуре, в частности, в Киеве и Днепре.

В результате вражеских ударов в ряде городов возникли перебои со светом. Атаку по энергосистеме подтвердила министр энергетики Светлана Гринчук.

Россияне пытаются оставить украинцев без света

Гринчук еще ночью констатировала, что россияне не отказались от попыток погрузить Украину во тьму.

"В эти минуты россияне наносят массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий. Как только позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы", – написала она в 02:36.

Так, полный блэкаут врагу удалось устроить на левобережной части Киева.

"В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города сейчас без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением... Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", – писал около 4 часов утра городской голова Киева Виталий Кличко.

Сообщали о перебоях с электроснабжением и жители правобережной части столицы.

Об обесточивании после вражеских ударов в пригороде Днепра утром писали местные паблики.

"В пригороде Днепра проблемы со светом. У некоторых вообще пропал", – писал один из Telegram-каналов в 05:20 утра.

На Полтавщине после утренней атаки применили отключения света, которые будут действовать в течение всего дня.

С 2:43 и как минимум до 23:59 в Полтавской области будет действовать специальный график аварийных отключений электроэнергии (СГАВ). Причиной указаны последствия российских атак на энергетические объекты.

Объем разгрузки составляет 80 мегаватт.

В Черкасской области захватчики также били по критической инфраструктуре. Как сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, на утро пятницы было перекрыто движение по плотине ГЭС, а обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку в Каневе.

Перекрыли движение также на плотине ДнепроГЭС в Запорожье: там, правда, по словам начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, эта мера имела превентивный характер и была связана с соображениями безопасности.

На Днепропетровщине также приоритетной целью для врага стала энергетикка.

"Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются. 66-летний мужчина пострадал. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – отмечал в 07:30 начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", в столице россияне значительную часть ударных дронов и баллистических ракет этой ночью направили на Киевскую ТЭЦ. Да и вообще в разных областях нашего государства атаковать захватчики на этот раз пытались именно энергетику: враг явно не отказался от попыток погрузить украинцев в темноту и холод.

"В Киеве основной целью баллистики и мопедов была Киевская ТЭЦ. Если бы не Patriot – последствия были бы прямо катастрофические. А так надежда есть. Пока что основные удары наносились исключительно по энергетической инфраструктуре в разных регионах. Это было вопросом времени", – указано в сообщении.

Готова ли Украина к "энергетическому террору" РФ

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко 8 октября сообщила, что правительство утвердило единую дорожную карту действий для всех министерств и служб на фоне попыток РФ уничтожить украинскую энергосистему.

"Он предусматривает защиту энергообъектов, обеспечение резерва оборудования и материалов, план быстрой реакции. В областях постоянно будут работать антикризисные штабы для предотвращения блэкаутов", – подчеркнула Свириденко.

Известно, что в Украине предусмотрели парки резервных аккумуляторов для поддержки электросетей для предотвращения блэкаута. Они могут питать почти 600 тысяч домохозяйств в течение двух часов. Эти парки расположены в Киевской и Днепропетровской областях.

В отличие от предыдущих лет, сейчас россияне почти ежедневно атакуют прежде всего объекты энергетики в прифронтовых регионах, из-за чего обесточивание и графики отключений затронули такие города как, например, Чернигов, Славутич, Шостка, Нежин и Кривой Рог.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Украина была под массированной воздушной атакой. Враг запустил более 100 "Шахедов" и применил ракеты.

Основной целью ударов захватчиков стала энергосистема. Так, из-за обстрелов левый берег Киева остался без света после российской атаки, на правом возникли перебои с энергоснабжением. Столичный метрополитен вынужденно ввел изменения в работе метро из-за сложной энергетической ситуации.

По энергосистеме, а также по жилым домам били захватчики также в Запорожье. Там есть раненые, в больнице умер 7-летний мальчик.

А на Киевщине обломки вражеского дрона упали на минимаркет.

