'Это преднамеренная демонстрация': Россия атаковала Украину в 'знаковую' дату, Сибига указал на 'нюанс'. Фото и видео

Массированный удар войск РФ по украинской энергетике в ночь на 10 октября является преднамеренной демонстрацией реальных планов и целей Кремля. Россия атаковала критически важную гражданскую инфраструктуру в знаковый для нее день: третью годовщину первого массированного удара по украинской энергетике, который Москва нанесла еще осенью 2022-го.

Так называемая "сверхдержава" продолжает нагло демонстрировать свое пренебрежение к международному праву и законам ведения войны, выдвигая ультиматумы и взяв на вооружение террористические методы. Об этом утром после массированной атаки россиян заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, призвав партнеров нашего государства "решительно реагировать".

Россия "отметила" годовщину первого удара по энергетике атаками на критическую инфраструктуру Украины

Пока в девяти регионах нашего государства энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в дома украинцев свет, Сибига обратил внимание на то, что именно этот день для очередного военного преступления в Кремле могли выбрать не случайно.

"Российские террористы нанесли удары по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине сотнями беспилотников и ракет. Я призываю всех партнеров решительно реагировать. Путин сделал это 10 октября — в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году. Это намеренная демонстрация того, что он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов в течение трех лет, и он продолжает отвергать любые содержательные дипломатические и мирные усилия", – отметил дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Украины сравнил Россию, являющуюся постоянным членом Совбеза ООН, с террористами ХАМАС, и подчеркнул, что это сравнение – не в пользу Кремля.

"Россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на прекращение огня и мирные усилия. Напротив, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала — войну, которую она не может и не выиграет", – подчеркнул Сибига.

Россия совершает геноцид

Он подчеркнул, что, пытаясь погрузить Украину в темноту и холод, россияне убили в Запорожье 7-летнего ребенка, а также ранили десятки гражданских по всей территории страны.

"В Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепропетровской и других областях многие люди остаются без света после российских ударов по гражданским энергетическим объектам. Наши энергетики – настоящие герои, которые сейчас работают над восстановлением энергоснабжения, но нам также нужна усиленная энергетическая помощь от наших партнеров", – отметил министр иностранных дел.

Дипломат напомнил, что лишение людей энергии на фоне снижения осенних температур равносильно геноциду – согласно статье II (с) Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы.

"Давление на Москву – единственный рецепт, который может сработать, но он должен быть сильным и консолидированным. Экономическое давление жестких санкций, военное давление усиления поддержки Украины и политическое давление полной изоляции. Путин должен чувствовать, что цена продолжения войны превышает цену ее остановки. Он должен чувствовать, что продолжение этой войны ставит под угрозу его режим", – резюмировал Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью россияне направили на Украину более 450 дронов и три десятка ракет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной удар пришелся на энергетику: перебои со светом фиксируются в девяти регионах, в том числе и в Киеве. Известно о более 20 пострадавших.

В Воздушных силах тем временем сообщили, что враг применил 497 средств воздушного нападения, среди них более четырех сотен дронов и ракеты различных типов, включая баллистику. Силы ПВО обезвредили 420 целей:

405 из 465 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

1 из 2 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

4 из 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

9 из 12 крылатых ракет Искандер-К;

1 из 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

OBOZ.UA собрал все, что известно об очередной ночи российского террора, в одном материале. Также мы рассказывали, какие последствия ночная атака имеет для украинской энергосистемы.

