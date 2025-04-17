Соглашение о недрах с США, санкции в отношении пропагандистов и попытка наступления России под Покровском: что сказал Зеленский на брифинге. Видео

Президент Владимир Зеленский 17 апреля организовал новый брифинг, в ходе которого прокомментировал актуальные события, ситуацию на фронте и нашу дипломатическую работу. Глава государства в первую очередь упомянул о нападении на журналиста Юрия Макарова – следователи проверяют версию, что преступление может быть связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.

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Трансляцию брифинга вели онлайн украинские медиа.

Встреча в Париже

Второй темой, которую поднял Зеленский, были переговоры украинской делегации с представителями стран-партнеров в столице Франции. Президент Украины также говорил по телефону с французским коллегой. По словам Зеленского, с Эммануэлем Макроном у него одинаковые взгляды на то, что происходит.

Наша делегация в Париже обсуждала гарантии безопасности и возможное присутствие в Украине иностранного военного контингента. "Также обсуждаются вопросы прекращения огня, срывов прекращения огня с российской стороны", – уточнил президент.

Территориальные вопросы в ходе встречи не поднимались.

Отдельно наш министр обороны Рустем Умеров проводил встречу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню; также отдельные обсуждения велись между главами МИД четырех стран: Украины, Франции, Великобритании и Германии.

Наступление россиян на Покровск

Далее Зеленский рассказал о важном докладе главнокомандующего Александра Сырского.

"Сегодня произошло наступление Российской Федерации на направлении Покровска, на востоке нашего государства. Большую часть удара приняла на себя 14-я бригада Национальной гвардии и 117-я бригада [ВСУ]", – сообщил президент.

Нападение агрессора отбито; защитники страны уничтожили 115 единиц вражеской техники, ликвидировали около 200 оккупантов и ранили еще примерно 30.

Помимо этого, вечером 16 апреля россияне устроили наступление на Запорожском направлении. Там противник потерял 80 единиц живой силы (двухсотые), 117 ранены (трехсотые). Уничтожено примерно 40 единиц российской техники.

"Это то, о чем мы говорили нашим партнерам. Россия будет осуществлять несколько волн наступлений на Сумском, Харьковском, Запорожском направлениях и, возможно, на востоке, потому что они продолжительное время там не наступали", – объяснил президент.

Санкции

Четвертый вопрос, озвученный на брифинге, – украинские санкции против пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер". Они вступят в силу 18 апреля.

Соглашение с Соединенными Штатами касательно украинских полезных ископаемых

Зеленский рассказал, что обсуждения этого документа продолжаются онлайн. Разговоры велись в том числе 17 апреля.

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