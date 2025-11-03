"Украина не останется с зимой один на один": фон дер Ляйен анонсировала принятие Пакета расширения
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 ноября, провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Последняя анонсировала, что уже во вторник ЕК примет ежегодный Пакет расширения, "который отметит выдающуюся преданность Украины своему европейскому пути".
"Послание Комиссии четкое: Украина готова двигаться вперед", – подчеркнула фон дер Ляйен в посте на платформе X (Twitter). Тем самым она подтвердила, что Киев достиг прогресса, выполняя евроинтеграционные задачи.
Зеленский отметил в Telegram, что ежегодный отчет ЕК, так называемый Пакет расширения Евросоюза–2025, будет опубликован 4 ноября.
"Обсудили прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе, есть все основания надеяться на положительный для нас результат", – сообщил он.
Что такое Пакет расширения
Европейская комиссия ежегодно принимает Пакет мер по расширению – стратегический документ о политике расширения ЕС и набор отчетов по мониторингу прогресса, достигнутого странами, которые хотят присоединиться к Европейскому союзу.
Например, в Пакете мер по расширению 2023 года Комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а также предоставить Грузии статус кандидата при условии выполнения страной определенных шагов.
Пакет 2024 года содержит детальную оценку достигнутого прогресса и рекомендации по приоритетам реформ.
О чем еще говорили Зеленский и фон дер Ляйен
Оба политика назвали переговоры хорошими. Президент ЕК пообещала, что "Украина не столкнется с этой зимой один на один".
"ЕС поддерживает вас, предоставляя экстренную энергетическую поддержку, чтобы помочь Украине в течение следующих месяцев. В то же время мы работаем над вариантами обеспечения необходимой устойчивой финансовой помощи", – заверила она, обращаясь к Зеленскому.
"Могут быть очень весомые взносы, и мы будем работать над их увеличением", – проинформировал президент Украины.
Политики согласовали совместные следующие контакты и шаги, а также договорились, что команды уже на этой неделе начнут работу над реализацией всех договоренностей.
Как ранее писал OBOZ.UA, венгерское правительство намерено объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать антиукраинский альянс в Евросоюзе. Сейчас такое объединение далеко от создания, однако это может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Киеву.
