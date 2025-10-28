Венгрия хочет создать антиукраинский блок в ЕС с Чехией и Словакией, – советник Орбана

Венгерское правительство намерено объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать антиукраинский альянс в Евросоюзе. Сейчас такой политический альянс пока еще далек от формирования, однако это может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине.

Три страны хотят объединить усилия против Украины перед встречами лидеров Европейского Союза. Об этом Politico рассказал политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Антиукраинская коалиция

Орбан надеется объединиться с Андреем Бабишем, чья правая популистская партия победила на недавних парламентских выборах в Чехии, а также с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политический директор премьер-министра Венгрии выразил уверенность, что такой альянс появился и "будет становиться все более и более заметным".

"Это очень хорошо сработало во время миграционного кризиса. Именно так мы смогли противостоять", – сказал Орбан о так называемой "Вышеградской четвёрке", состоящей из Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, в то время, когда после 2015 года у власти в Варшаве находилась евроскептическая партия "Право и справедливость".

Венгерский премьер рассчитывает, что новый альянс будет состоять из трёх членов. Фицо и Бабиш поддержали позицию венгерского премьера по Украине, призвав к диалогу с Москвой, а не к экономическому давлению.

Бабиша критиковали за его публичный скептицизм в отношении поддержки дальнейшей европейской помощи Киеву. Нынешний министр иностранных дел Чехии предупредил, что Бабиш станет "марионеткой" Орбана за столом Европейского совета.

Тем не менее, формирование антиукраинского альянса внутри ЕС может занять неопределенный промежуток времени. Переизбранный на пост премьер-министра Словакии в 2023 году Фицо воздержался от официального союза с венгерским премьером по конкретным направлениям политики. В свою очередь чешский Бабиш ещё не сформировал правительство после недавней победы своей партии на выборах.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске сбора подписей против военных планов Европейского Союза. Он подал собственную трактовку этого замысла и отметил, что Европа приближается к войне, предоставляя оружие для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия начала разработку альтернативного варианта макрофинансовой помощи Украине после провала переговоров на саммите лидеров Евросоюза (ЕС) 23 октября. В частности, вместо использования замороженных российских активов допускается выпуск коллективных облигаций.

