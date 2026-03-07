Украина может получить выгоду от войны в Иране, - Стубб

Война на Ближнем Востоке может иметь неожиданные последствия для войны России против Украины. По мнению президента Финляндии Александра Стубба, нынешний конфликт между США, Израилем и Ираном способен ослабить военное сотрудничество Москвы и Тегерана.

Видео дня

В то же время ситуация может создать и новые риски для Киева. Об этом пишет Вloomberg.

По словам Стубба, удары США и Израиля по Ирану, а также ответы Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке и в ряде соседних стран привели к тому, что Иран и Россия пока не могут полноценно сотрудничать в сфере ракет и оборонной промышленности.

Президент Финляндии отметил, что такая ситуация может быть выгодной для Украины, поскольку усложняет военно-техническое взаимодействие между Москвой и Тегераном.

Кроме того, смещение внимания мирового сообщества на события в Иране может открыть дополнительные возможности для дипломатии в отношении войны в Украине.

По словам Стубба, меньшее медийное внимание к переговорам может создать для дипломатов пространство, необходимое для достижения договоренностей.

В то же время он предупредил и о возможных негативных последствиях. В частности, Россия уже имеет два завода, где производят беспилотники "Шахед" на основе иранских технологий. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост мировых цен на нефть, что фактически усилит российскую военную машину, ведь Россия является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти.

Стубб также отметил, что война в Украине могла бы завершиться значительно раньше, если бы Киев получил такой же уровень поддержки системами противовоздушной обороны, который страны Персидского залива получили в первую неделю войны на Ближнем Востоке.

Президент Финляндии сравнил и финансовые затраты войн. По его оценкам, только за первую неделю боевых действий в Иране было потрачено примерно 40 миллиардов долларов – это примерно равно годовому объему помощи Украине от европейских стран. В целом европейская поддержка Украины с 2022 года составляет около 250–300 миллиардов евро.

Стубб также сообщил, что ранее часто контактировал с президентом США Дональдом Трампом, в частности относительно войны в Украине, однако с конца прошлого года разговоров между ними не было.

Ранее резидент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!