Украина и НАТО планируют создать инструмент для тайного обмена информацией: что известно

Украина и НАТО планируют создать специальную систему для тайного обмена информацией, которой сейчас между сторонами не существует. Этот инструмент должен обеспечить закрытый и мгновенный обмен данными между украинским оборонным ведомством и органами НАТО.

Первые тестовые системы собираются запустить уже до конца 2026 года, что станет важным шагом в усилении сотрудничества. Об этом сообщил директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), старший национальный представитель Украины в этой институции полковник Валерий Вишневский в интервью "Укринформу".

По его словам, главной задачей 2026 года станет запуск тестового проекта системы обмена конфиденциальной информацией.

Он отметил, что сейчас подобного инструмента между Украиной и Альянсом не существует, и его создание должно прочно соединить стороны.

"Самое главное – это создание еще одного инструмента, который должен прочно соединить Украину и НАТО. Речь идет о развитии системы тайного обмена информацией. На сегодня такой системы между Украиной и НАТО нет. Одно из наших направлений работы предусматривает запуск тестового проекта, где будет создана система обмена информацией", – сказал Валерий Вишневский.

Проект предусматривает предоставление Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ возможности мгновенного и безопасного обмена данными с органами НАТО в закрытом режиме. Это станет критически важным этапом развития отношений Украины с Альянсом, поскольку повысит уровень совместимости и подготовит Украину к возможному вступлению.

Вишневский добавил, что работа над обменом конфиденциальной информацией будет завершена уже в этом году, а первые тестовые системы появятся до конца 2026 года.

"Думаю, что до конца этого года это будет сделано. То есть первые тестовые системы должны появиться уже в этом году", – отметил директор по программам Центра НАТО-Украина.

По его словам, процесс обучения и настройки системы происходит по схеме, которую ранее прошли Швеция и Финляндия перед вступлением в НАТО. Полковник подчеркнул, что Украина должна быть готова на 101 процент, когда откроется "окно возможностей" для вступления в Альянс.

"Когда откроется "окно возможностей" для вступления в Альянс, Украина должна быть готова на 101 процент. Речь идет обо всех аспектах взаимосовместимости с Альянсом, чтобы процедуры Украины и НАТО не отличались", – подчеркнул Валерий Вишневский.

Ранее Зеленский говорил, что украинская армия является сильнейшей в Европе, и держать ее вне НАТО было бы глупо. Именно от наших бойцов зависит мир на европейском континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что Украина готова к мирному соглашению, которое принесет реальный мир стране. При этом глава государства выразил уверенность, что война может быть завершена с достоинством. Также он отметил, что украинская армия готова делиться с Европой приобретенным опытом.

