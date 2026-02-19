Весна близко? Морозы только усилятся и засыплет снегом: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды на ближайшие дни

Похоже, морозы задерживаются в Украине еще как минимум на неделю. Прогноз погоды на период до начала следующей недели не обещает существенных изменений. Снег, который уже лежит, не растает, а в некоторые дни и в некоторых регионах еще и прибавится. Однако, остается надежда на определенное потепление на следующей неделе.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В обозримой перспективе в Украине будут преобладать минусовые значения температуры как в дневные, так и в ночные часы. Так, в четверг на юге и востоке страны в течение суток будет проходить циклон с атмосферными фронтами и с осадками, поэтому ночью там будет -5... +2 градуса. На остальной территории, то есть в большинстве северных и центральных областей, ночью будет -7... -13 градусов, а днем -2... -8 градусов, сообщила синоптик.

В пятницу и субботу возможно еще большее снижение температуры. "Со дня субботы и в воскресенье начнет влиять поле повышенного атмосферного давления. В субботу могут быть прояснения, поэтому в ночные часы температура может опускаться еще на несколько градусов ниже", – предупредила Наталья Птуха.

Когда и где в Украине будет снег

"Сейчас в Карпатах сохраняется снежный покров, так же практически во всех западных областях, в северных и центральных. Несколько меньше его по юго-восточным регионам, но до четверга в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ожидается значительный снег. В западных областях и на правобережье местами будут небольшие осадки, которые добавят снега к тому снежному покрову, который есть сейчас", – сообщила синоптик.

В пятницу в центральных и восточных областях ожидается умеренный снег, а в западных и северных областях – небольшой. "Те территории, которые я не назвала, остаются без осадков". Зато в субботу будет преимущественно без осадков в большинстве регионов, только на юге страны, на Закарпатье и в Карпатах возможен небольшой мокрый из-за определенных колебаний температуры, уточнила Наталья Птуха.

Когда в Украине ослабнут морозы?

Вплоть до воскресенья, 22 февраля, в Украине будут сохраняться достаточно существенные морозы, ниже -10 градусов в ночные часы. К примеру, в ночь на 22 февраля в большинстве регионов будет -8... -14 градусов, а на севере даже до -18 градусов. Только на юге традиционно будет несколько теплее – ночью -4... -10 градусов, а в дневные часы температура будет приближаться к нулевым показателям.

В понедельник, 23 февраля, ночь еще будет прохладной, особенно в северных и северо-восточных областях. Там ожидается до -6... -12 градусов, а по крайним северо-восточным областям даже до -16 градусов. Однако, "днем уже будет ощущаться западный перенос воздушных масс, и температура составит -4... +2 градуса, а на западе и юге страны ночью будет 0... -6 градусов, а днем, наконец, +1... +7 градусов, то есть стабильно высокая температура", - сказала Наталья Птуха.

Детальный прогноз погоды для каждого региона Украины

Украинский гидрометцентр опубликовал погодные карты на период до 23 февраля. Они демонстрируют сохранение достаточно низких температур в эти дни.

Так, в пятницу, 20 февраля, в Украине будет царить сплошная облачность и морозы. Прохладнее всего будет в ночные часы на севере, где столбик термометра будет опускаться до отметки -11... -13 градусов. Плюсовые значения температур ожидаются в дневные часы на Закарпатье, юго-востоке и юге страны, где может быть +9 градусов.

В субботу, 21 февраля, во всей северной части Украины ожидается прояснение и усиление морозов. В большинстве регионов ночные морозы будут достигать более -10 градусов. Температурный минимум будет установлен на отметке -16 градусов. Зато в дневные часы будет значительно теплее, до -4... -6 градусов. Мощные морозы не угрожают Закарпатью, югу и юго-востоку страны, где днем возможны даже плюсовые значения температур.

В воскресенье, 22 февраля, в Украину вновь вернется сплошная облачность, и в большинстве регионов ночные морозы будут меньше, до -8... -11 градусов. Прохладнее всего будет на Сумщине и Черниговщине, где ночью будет до -16 градусов. В южной половине Украины ожидается постепенное повышение температур.

В понедельник, 23 февраля, синоптики прогнозируют еще большее повышение температур. Наиболее прохладно, с ночными морозами до -14 градусов, будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Зато в остальных регионах будет наблюдаться существенное потепление. Теплее всего в этот день будет на западе и юге страны с дневными температурами на уровне +5... +7 градусов.