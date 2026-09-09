Украина и ЕС договорились защищать зерновой коридор в Черном море: Сибига раскрыл планы

Украина и Европа договариваются о совместных мерах по защите зернового коридора в Черном море, который Россия пытается сорвать. Об этом сообщает глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Глава МИД Украины ссылается на свой телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Разговор состоялся на фоне новой волны массированных ударов РФ по Украине.

Что рассказал Сибига

Андрей Сибига рассказал европейской коллеге о последствиях последних атак россиян и подчеркнул: Украине срочно нужно усилить противовоздушную оборону, особенно против баллистических ракет.

"Мы также обсудили попытки России подорвать функционирование морского коридора Украины. Продовольственная безопасность никогда не должна становиться заложницей российской агрессии. Мы рассчитываем на поддержку ЕС в обеспечении стабильной работы коридора и сохранении украинского продовольственного экспорта на мировые рынки. Накануне Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН мы скоординировали наши усилия в области продовольственной безопасности и согласовали дальнейшие совместные шаги", – отметил глава МИД Украины.

Министр поблагодарил европейского чиновника за содержательную дискуссию на недавней неформальной встрече глав МИД стран ЕС и призвал "превратить разговоры в конкретные решения, которые будут соответствовать масштабу угрозы".

Российский террор

Андрей Сибига также отметил: Украина настаивает на более жестких санкциях против производства баллистических ракет РФ и всей "экосистемы", обеспечивающей это производство. Россия, по его словам, не должна считать, что может безнаказанно терроризировать украинские города.

Российский экспорт пшеницы уже переживает резкое падение на фоне украинских мидлстрайков и дроновых ударов по портам агрессоров в Черном и Азовском морях. В августе российские поставки предварительно сократились до самого низкого уровня для этого месяца за 16 лет. И хотя Россия пытается переориентировать часть зерновых грузов на Балтийское море, и здесь для Москвы возникла проблема: Латвия планирует ввести пошлину в размере 300% на зерно из России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция хочет возобновить экспорт зерна через Чёрное море. Представители страны уже разработали план и обсуждают его как с украинской, так и с российской стороной. В Анкаре надеются, что удастся договориться о новом механизме, подобном Черноморской зерновой инициативе, действовавшей в начале полномасштабной войны.

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