Страна Балтии готовит России зерновой "удар в спину": экспорт пшеницы уже рухнул на 16-летнее дно

Российский экспорт пшеницы переживает резкое падение на фоне проблем с работой портов в Черном и Азовском морях. В августе поставки предварительно сократились до самого низкого уровня для этого месяца за 16 лет. Параллельно Россия пытается переориентировать часть зерновых грузов на Балтийское море, но и здесь для Москвы возникла проблема: Латвия планирует ввести пошлину в размере 300% на зерно из России и Беларуси.

Видео дня

По оценке агроконсалтинговой компании SovEcon, в августе Россия могла экспортировать около 2,2 млн тонн пшеницы, пишет Reuters. Для сравнения, годом ранее за этот месяц было отгружено около 4,5 млн тонн, а средний показатель за последние пять лет составлял около 5 млн тонн.

В последний раз августовский экспорт был ниже лишь в 2010 году. Тогда Россия вывезла 1,6 млн тонн на фоне введенного после сильной засухи запрета на экспорт зерна.

Главная причина нынешних проблем – перебои в работе российских портов на Черном море. По данным SovEcon, на тот момент все зерновые терминалы Новороссийска оставались закрытыми для погрузки судов, а порт Тамань также не работал. Из-за атак на портовую и судовую инфраструктуру возникли серьезные ограничения для перевозок. Это создало узкое место для одного из главных экспортных секторов российского аграрного рынка.

Последствия уже ощущают и российские фермеры. Большой объем нового урожая поступает на внутренний рынок в момент, когда экспортный спрос остается ограниченным. Из-за этого цены на продовольственную пшеницу в России с июня упали примерно на 18% – до 11 025 рублей за тонну. В то же время ограниченное предложение российского зерна на мировом рынке, напротив, поддерживает международные цены на пшеницу.

Москва при этом пытается компенсировать проблемы на южном направлении за счет Балтийского моря. В прошлом экспортном сезоне – с июля 2025 года по июнь 2026 года – через порты Черного и Азовского морей Россия отправила 46,3 млн тонн зерна. Это составляло около 90% всего ее морского зернового экспорта. На российские порты Балтийского моря пришлось лишь около 1 млн тонн.

Теперь ситуация меняется. После начала нового сезона спрос на отгрузку зерна в российские балтийские порты резко вырос. Российские экспортеры также начали активнее присматриваться к портам стран Балтии, прежде всего Латвии, как к альтернативному маршруту.

Именно здесь Москва может столкнуться с новым барьером. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство планирует установить 300%-ную пошлину на зерновые грузы из России и Беларуси, а также на их переработку. Цель такого решения – ограничить использование латвийской инфраструктуры для российского и белорусского зерна.

Латвия также хочет создать механизмы для проверки происхождения зерна. Речь, в частности, идет о возможности выявлять продукцию, которая могла быть вывезена с оккупированных территорий Украины, и сотрудничать с украинской стороной и лабораториями для установления ее происхождения.

Для России это важно не только из-за потери отдельного маршрута. Российские порты на Балтийском море сами по себе не способны полностью заменить Черное и Азовское моря. Именно поэтому доступ к инфраструктуре Латвии и других стран Балтии мог бы частично компенсировать проблемы с южным экспортным направлением. Таким образом, российский аграрный сектор оказался в двойной ловушке: проблемы с портами ограничивают возможности экспорта, а избыток зерна внутри страны давит на цены.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция хочет возобновить экспорт зерна через Черное море. Представители страны уже разработали план и обсуждают его как с украинской, так и с российской стороной. В Анкаре надеются, что удастся договориться о новом механизме, подобном Черноморской зерновой инициативе, которая действовала в начале полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!