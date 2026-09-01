Турция хочет возобновить экспорт зерна через Черное море: какой план подготовили

Турция подготовила план безопасного прохождения судов с зерном через Черное море и уже ведет переговоры по нему как с Украиной, так и с Россией. Анкара рассчитывает, что при наличии необходимых условий сторонам удастся договориться о новом механизме, подобном Черноморской зерновой инициативе, действовавшей в начале полномасштабной войны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его цитирует Reuters.

План по обеспечению безопасного прохождения судов

По словам Фидана, Турция уже разработала конкретный план по обеспечению безопасного судоходства для экспорта зерна через Черное море.

"Мы подготовили план и находимся в контакте с обеими сторонами по поводу этого плана. Если возникнут необходимые условия, мы работаем, в частности, над достижением другого соглашения, подобного зерновому", – заявил глава турецкого МИД.

Анкара неоднократно заявляла о готовности содействовать возобновлению международного механизма, который позволил бы обеспечить безопасный экспорт украинской аграрной продукции морским путём в условиях войны.

Как работало предыдущее зерновое соглашение

Турция совместно с Организацией Объединенных Наций выступила посредником в создании Черноморской зерновой инициативы, которая была согласована в июле 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Благодаря этому механизму через Чёрное море удалось безопасно экспортировать почти 33 млн тонн украинского зерна, несмотря на боевые действия.

Однако в 2023 году Россия вышла из соглашений. Москва тогда заявляла, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений якобы сталкивается с серьезными препятствиями.

Теперь Турция пытается найти возможность для заключения новой договоренности. Детали подготовленного Анкарой плана и конкретные условия, при которых он может быть реализован, пока не разглашаются.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция активизировала дипломатические усилия по вопросу нового зернового коридора в Черном море. Анкара уже начала "бесперебойные и ускоренные дипломатические контакты как с Москвой, так и с Киевом".

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