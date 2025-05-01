Украина, США и ЕС готовят новый раунд переговоров: что известно

Встреча в формате Украина – Европа – США, которая прошла в Лондоне 23 апреля, не будет последней. Дипломаты готовят следующий раунд переговоров.

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Это подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига 1 мая. Он выступил на брифинге вместе с представителями Люксембурга: главой МИД Ксавье Беттелем и главой МО Юрико Бакес.

Журналисты спросили у украинского министра, действительно ли на этой неделе в Киев прибудут американские гости.

"Мы нуждаемся в вовлеченности и лидерстве США в мирных усилиях. Не только Украина, но и мир нуждается. Мы приветствуем мирные усилия США, направленные на достижение справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мира для нашего государства", – ответил Сибига.

Он напомнил о разговоре президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Ватикане. Эту беседу глава МИД назвал ценной и содержательной.

"Это действительно была встреча с качественно новыми элементами", – заявил он.

Также переговоры в формате Е3 (Германия, Франция, Великобритания), США и Украина, которые уже организовывали Париж и Лондон, будут продолжаться.

"Безусловно, что следующим шагом будет очередная встреча в таком формате", – сказал Сибига.

Пока что продолжаются консультации между союзниками, чтобы определить место, формат и содержание.

"Главное – это содержательное наполнение и результат. А сейчас все наши усилия направлены на достижение справедливого мира. И таким фундаментальным шагом на этом пути должно быть установление безусловного перемирия, которое Украина приняла в Джидде безоговорочно, и сейчас мы должны совместно все давить на Россию, чтобы получить четкое согласие на предложение о безусловном перемирии на суше, воздухе и на море", – считает руководитель МИД.

Украина, как подчеркнул он, никогда не была препятствием для достижения мира.

"Поэтому чрезвычайно важно продолжать эти усилия. Надеюсь, что следующий раунд переговоров, который должен вскоре состояться в таком формате Е3 – США – Украина, будет еще одним весомым шагом на пути к достижению справедливого мира", – добавил Сибига.

Как ранее писал OBOZ.UA, 30 апреля спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что во время переговоров в Лондоне 23 апреля США представили Украине 22 "конкретных условия" для урегулирования войны с Россией. Киев якобы на них согласился.

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