Уолтц официально покинул пост советника Трампа по нацбезопасности: кто будет исполнять его обязанности

В четверг, 1 мая, стало известно о том, что советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц официально уходит со своей должности. Президент США Дональд Трамп выдвинул его кандидатуру на пост постоянного представителя ООН.

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Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. Отмечается, что должность советника по национальной безопасности временно займет госсекретарь Марко Рубио.

"Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Майка Уолтца на должность следующего посла Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Со времен службы в форме на поле боя, в Конгрессе и в должности моего советника по национальной безопасности, Майк Уолтц упорно работал, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место", – написал Трамп.

Он отметил, что знает, что Уолтц будет делать то же на своей новой должности. Тем временем государственный секретарь Марко Рубио будет занимать пост советника по национальной безопасности, продолжая свое "твердое лидерство" в Государственном департаменте США.

"Вместе мы будем продолжать бороться за то, чтобы сделать Америку и мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!" – резюмировал кадровые перестановки Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат Signal с 18 участниками случайно добавил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. В Белом доме подтвердили подлинность этой переписки, однако администрация Трампа уменьшила важность текстовых сообщений, которые увидел Голдберг.

– После скандала Пит Гегсет не только оправдывался "незначимостью" этого чата, но и обозвал Голдберга "лживым и очень дискредитированным псевдожурналистом, который снова и снова занимается распространением мистификаций".

– Майк Уолтц заявил, что берет на себя "полную ответственность" за утечку информации. Главред The Atlantic чиновник назвал "худшим подонком среди журналистов".

– 30 марта президент США Дональд Трамп заверил, что не планирует "увольнять людей" из-за утечки информации о планах его администрации по авиаудару по хуситам в Йемене, связанный с зашифрованным мессенджером Signal. Он подчеркнул, что не принимает решений под давлением медиа и не позволяет "охоте на ведьм" влиять на свою команду.

– 31 марта в Белом доме заявили, что дело о скандале с чатом Signal, в который ошибочно добавили журналиста, закрыто, взявшего на себя ответственность за инцидент Майку Волтцу, не грозит увольнение.

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