'Украина – тоже не наша война, но мы помогли': Трамп отреагировал на заявление ФРГ о войне в Иране

Президент США Дональд Трамп признал, что американское "министерство войны" рассматривает вопрос о перенаправлении оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.Он заявил, что американское оборонное ведомство якобы делает так все время, потому что у США оружия "большое количество в Германии, и в других странах Европы".

По этому поводу Трамп припомнил заявление ФРГ о неучастии в войне на Ближнем Востоке, и заявил, что "Украина – это не наша война". Эти слова американского президента прозвучали в Белом доме в четверг, 26 марта.

Не наша война

Комментируя вопрос перенаправления оружия, Трамп несколько раз повторил, что "Украина – это не наша война", хотя в конце концов признал, что "это не так".

"Когда я услышал, как руководитель Германии сказал об Иране: "Это не наша война", я сказал: "Украина – это не наша война. Мы помогли, но ведь Украина – это не наша война. Я считаю, это крайне неуместное заявление, но он это сделал, и этого уже не стереть, потому что он чувствовал именно это. И я сказал: "Украина – это не наша война. И это не так, но я хотел бы, чтобы всех этих молодых людей перестали убивать", – сказал Трамп.

Американский президент вспомнил о заявлении руководства ФРГ потому, что именно в Германии, по словам Трампа, очень много военной амуниции США.

"Мы делаем это (перенаправляем военные ресурсы, – OBOZ.UA) все время. У нас большое количество амуниции в Германии, и в других странах Европы. Мы берем что-то у одной, и используем для другой. Мы помогли Украине", – объяснил он.

Что предшествовало

На самом деле Трамп спутал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. В частности, глава немецкого правительства заявил, что его страна "не будет участвовать в войне с непонятными целями" в Персидском заливе. А о "не нашей войне" говорил министр обороны.

Борис Писториус поставил под сомнение целесообразность участия европейских стран в военной операции в районе Ормузского пролива еще 16 марта. Он отметил, что Германия имеет первоочередные обязательства в рамках НАТО – в частности по обороне территории Альянса, восточного фланга и безопасности Атлантики.

"Чего Трамп ожидает от горстки европейских фрегатов такого, чего не может сделать мощный ВМС США? Это не наша война, и мы ее не начинали", – сказал буквально Борис Писториус.

Помощь США

Вопрос об американской помощи Украине возник потому, что ранее появилась информация: руководитель оборонного ведомства США Пит Хэгсет рассматривает вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для нашей страны. Это связано с тем, что антииранская операция исчерпывает запасы некоторых важнейших боеприпасов армии США.

Среди таких боеприпасов фигурирует и боекомплект для ЗРК Patriot, ранее заказанный европейцами по программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для ВСУ за счет других стран-членов НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским зентиникам до сих пор не хватает батарей ПВО Patriot, чтобы перекрыть небо над всеми городами страны. Но еще больше пока не хватает боеприпасов для этой ПВО.

Именно поэтому ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока украинские дроны-перехватчики в обмен на ракеты PAC-3 для таких тяжелых ЗРК.

