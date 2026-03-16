'Это не наша война': Писториус ответил Трампу на призыв помочь разблокировать Ормузский пролив. Видео

Германия не планирует участвовать в возможном разблокировании Ормузского пролива после призывов США направить европейские военные корабли в регион. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не видит смысла в отправке нескольких фрегатов, если мощные ВМС США могут действовать самостоятельно. Приоритетом для Германии остаются обязательства в рамках НАТО и безопасность европейского фланга.

Об этом заявил Борис Писториус. Эфир транслировал Clash Report.

Министр обороны Германии поставил под сомнение целесообразность участия европейских стран в потенциальной военной операции в районе Ормузского пролива. Он отметил, что Германия имеет первоочередные обязательства в рамках НАТО – в частности по обороне территории Альянса, восточного фланга и безопасности Атлантики.

"Чего Трамп ожидает от горстки европейских фрегатов такого, чего не может сделать мощный ВМС США? Это не наша война, и мы ее не начинали", – Борис Писториус.

Отдельно министр отметил, что не понимает, чего именно ожидает Вашингтон от небольшого количества европейских кораблей в регионе. Если даже одна или две фрегатные группы будут направлены в Ормузский пролив, это вряд ли изменит ситуацию, учитывая возможности американского флота.

Он также напомнил, что конфликт, который привел к эскалации в регионе, был начат решениями США вместе с Израилем. По словам Писториуса, Германия ранее критически оценивала эти шаги и выступает за дипломатическое урегулирование ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, война США против Ирана не вызвала всеобщего одобрения среди жителей Соединенных Штатов. В начале этой операции поддержка действий Вашингтона составляла лишь 41% – этот показатель значительно меньше, если сравнивать с общественным мнением во время предыдущих зарубежных конфликтов Америки.

