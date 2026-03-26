Две победы есть, нужна третья. Способна ли Украина взять свое против Швеции на отборе к чемпионату мира

Артём Россинский
Спорт Oboz
5 минут
363
Две победы есть, нужна третья. Способна ли Украина взять свое против Швеции на отборе к чемпионату мира

Сегодня сборная Украины по футболу проведет едва ли не самый главный матч весны – мы имеем шанс попасть на чемпионат мира-2026 в США. Для этого надо сделать только 2 шага и первый будет против Швеции. Вокруг нашей сборной так много мыслей и слухов, что все их надо собрать вместе и определиться: кем и чем мы можем забрать победу? Рассказывает OBOZ.UA.

Как мы здесь оказались и за что играем?

В таком калейдоскопе футбольных соревнований следует вспомнить, почему Украина проиграла отбор на Чемпионат мира, но все еще может там оказаться. Желто-синие участвовали в квалификации как все: в группе мы дважды уступили фавориту Франции. Были нервные матчи с Азербайджаном и валидольные с Исландией. Со второго места (с 10 очками и 3 победами) нам удалось забрать счастливый билет для еще одной попытки. Жребий подбросил нам Швецию.

Две победы есть, нужна третья. Способна ли Украина взять свое против Швеции на отборе к чемпионату мира

С составом у нас... как всегда

Заявку объявили 16-го марта. На этот раз Реброву и компании пришлось играть с ребусами, ведь на некоторых позициях очень много людей, а кое-кто ну совсем незаменим. Здесь вы уже видели много интересных фамилий:

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет;

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Ефим Конопля*, Максим Таловеров, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Борис Крушинский;

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Руслан Малиновский*, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков, Александр Зубков;

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук, Матвей Пономаренко.

Такой заявка была недолго: уже через день пришлось убирать Таловерова, травмированного защитника подменил Эдуард Сарапий. Удивительно, что впервые за долгое время у нас лишь одна замена постфактум и причиной этому травмы заранее: многие основные футболисты были в лазаретах своих клубов еще до оглашения списка Реброва. Поэтому мы не видим Зинченко, Довбика и Матвиенко. Не будет Малиновского и Конопли из-за банального перебора карточек во время отбора, этих двух ну очень не будет хватать по примеру их последних выступлений на клубном уровне (хотя на потенциальный второй матч оба доступны).

Две победы есть, нужна третья. Способна ли Украина взять свое против Швеции на отборе к чемпионату мира

В списке следует отметить и сразу 3 дебютантов: кроме вратаря Руслана Нещерета, это еще защитник Богдан Крушинский, а также известный всем нападающий Матвей Пономаренко. Резервный список – Волынец, Чоботенко, Назаренко, Краснопир, Вивчаренко, Бражко, Назарина и Сыч. Есть много спорных моментов. Кого поставить в пару к Забарному в центр защиты? Кого сделать плеймейкером? Справится ли Тымчик с задачами Караваева? Где истинная позиция Судакова? Кем наконец закрыть дыру Мудрика? И в конце концов – кого на острие атаки?

У нас есть нападающие!

И как же интересно выглядит, что на фоне таких кадровых проблем украинская сборная впервые за долгое время имеет забивных людей! Парадокс в том, что у нас форвардов или нет, или на целую команду насобирать можно. Безотносительно выступлений за сборную в течение 2025-го года, следует внимательно взглянуть на их последние результаты. Среди вызванных, Гуцуляк с момента восстановления УПЛ играет важную роль для "Полесья" в битве за бронзу. Ванат прямо сейчас – лучший бомбардир "Жироны", тоже стал основным для испанцев в сохранении прописки в Ла Лиге. Вопрос к результативности Яремчука, но он приспосабливается в новом клубе (а для сборной всегда был топовым вариантом).

И, конечно, Пономаренко – некий вундеркинд с голевым чутьем и жаждой забивать. А еще есть классное слово воодушевление, потому что оно точно характеризует его текущий стиль: быть там, где можно забить и попадать по воротам в любом моменте. От статуса "не попал в состав киевлян" до вызова от Реброва за несколько месяцев – это суперпрогресс (7 голов за последние 5 матчей за "Динамо" поспособствовали этому). И в этом случае мы снова должны забыть об опыте прошлых выступлений желто-синих, потому что динамовца тогда рядом с основой совсем не было. Ребров просто обязан выпустить Пономаренко хотя бы на один тайм, его удача против шведов очень нужна. Но на какой?

Две победы есть, нужна третья. Способна ли Украина взять свое против Швеции на отборе к чемпионату мира

От такого многообразия голова идет кругом – теперь надо, чтобы наш тренерский штаб от головокружения не совершил ошибок. Кажется, что выход в 2 форварда (при условии отсутствия вингеров) был бы интересным решением. А если и Трубин присоединится...

У нас в команде есть лидеры, которые должны вести всех за собой, и неважно, кто именно будет с повязкой. Илья Забарный уже был капитаном в матче против Франции. Сегодня мы решим, кто им будет, но это не проблема. Важно показать характер. Тактика и стратегия — это важно, но завтра на первом месте будет именно характер
- Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу

На что способна эта Швеция?

В плей-офф у нас одна традиция: Украина в очередной раз получает сильнейших из возможных соперников. Швеция фантастически провалила отбор, опозорившись без единой победы в группе. Но судьба им улыбнулась и выпала возможность пройти дальше через европейский плей-офф. Историческая справка против Швеции великолепна: 2 официальные игры и 2 победы. Все они записаны на Евро (домашнем 2012 и ковидном 2020). Там решали знаковые имена: Шевченко эффектно завершил свою карьеру в Киеве, а в Глазго еще малоизвестный Довбик на последней секунде спас путь в четвертьфинал. Сейчас есть возможность оформить третью и сделать важный шаг к нашему лишь второму Мундиалю. Ведь это лучше истории с 4 европейскими сборными, кого мы все еще никак не можем переиграть.

На этот раз встретятся две, так сказать, больничные сборные. На фоне наших кадровых потерь, Швеция не досчитается главных атакующих звезд – Исака и Кулусевски. Недоступны защитники Крафт и Хольм, а также основной голкипер Юханссон. Известно, что впереди будет зажигать Йокереш, а на ворота станет 36-летний Кристоффер Нордфельдт. Для него это матч жизни, ведь раньше голкипер не был главным для первой команды своей страны, а под конец карьеры должен спасать скандинавов на отборе к ЧМ-26.

Когда смотреть матч?

Принципиальную игру покажут сегодня, в 21:45 по Киеву. Матч будет транслировать MEGOGO. Если Украина преодолеет Швецию, то будет ждать победителя пары Польша - Албания. Желто-синим нужны только две победы, это единственная возможность вернуться на международную арену и сыграть на Чемпионате мира впервые за последние 20 лет.

