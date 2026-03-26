Две победы есть, нужна третья. Способна ли Украина взять свое против Швеции на отборе к чемпионату мира

Сегодня сборная Украины по футболу проведет едва ли не самый главный матч весны – мы имеем шанс попасть на чемпионат мира-2026 в США. Для этого надо сделать только 2 шага и первый будет против Швеции. Вокруг нашей сборной так много мыслей и слухов, что все их надо собрать вместе и определиться: кем и чем мы можем забрать победу? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Как мы здесь оказались и за что играем?

В таком калейдоскопе футбольных соревнований следует вспомнить, почему Украина проиграла отбор на Чемпионат мира, но все еще может там оказаться. Желто-синие участвовали в квалификации как все: в группе мы дважды уступили фавориту Франции. Были нервные матчи с Азербайджаном и валидольные с Исландией. Со второго места (с 10 очками и 3 победами) нам удалось забрать счастливый билет для еще одной попытки. Жребий подбросил нам Швецию.

С составом у нас... как всегда

Заявку объявили 16-го марта. На этот раз Реброву и компании пришлось играть с ребусами, ведь на некоторых позициях очень много людей, а кое-кто ну совсем незаменим. Здесь вы уже видели много интересных фамилий:

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Руслан Нещерет;

Защитники: Илья Забарный, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Ефим Конопля*, Максим Таловеров, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко, Борис Крушинский;

Полузащитники: Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Руслан Малиновский*, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Алексей Гуцуляк, Виктор Цыганков, Александр Зубков;

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук, Матвей Пономаренко.

Такой заявка была недолго: уже через день пришлось убирать Таловерова, травмированного защитника подменил Эдуард Сарапий. Удивительно, что впервые за долгое время у нас лишь одна замена постфактум и причиной этому травмы заранее: многие основные футболисты были в лазаретах своих клубов еще до оглашения списка Реброва. Поэтому мы не видим Зинченко, Довбика и Матвиенко. Не будет Малиновского и Конопли из-за банального перебора карточек во время отбора, этих двух ну очень не будет хватать по примеру их последних выступлений на клубном уровне (хотя на потенциальный второй матч оба доступны).

В списке следует отметить и сразу 3 дебютантов: кроме вратаря Руслана Нещерета, это еще защитник Богдан Крушинский, а также известный всем нападающий Матвей Пономаренко. Резервный список – Волынец, Чоботенко, Назаренко, Краснопир, Вивчаренко, Бражко, Назарина и Сыч. Есть много спорных моментов. Кого поставить в пару к Забарному в центр защиты? Кого сделать плеймейкером? Справится ли Тымчик с задачами Караваева? Где истинная позиция Судакова? Кем наконец закрыть дыру Мудрика? И в конце концов – кого на острие атаки?

У нас есть нападающие!

И как же интересно выглядит, что на фоне таких кадровых проблем украинская сборная впервые за долгое время имеет забивных людей! Парадокс в том, что у нас форвардов или нет, или на целую команду насобирать можно. Безотносительно выступлений за сборную в течение 2025-го года, следует внимательно взглянуть на их последние результаты. Среди вызванных, Гуцуляк с момента восстановления УПЛ играет важную роль для "Полесья" в битве за бронзу. Ванат прямо сейчас – лучший бомбардир "Жироны", тоже стал основным для испанцев в сохранении прописки в Ла Лиге. Вопрос к результативности Яремчука, но он приспосабливается в новом клубе (а для сборной всегда был топовым вариантом).

И, конечно, Пономаренко – некий вундеркинд с голевым чутьем и жаждой забивать. А еще есть классное слово воодушевление, потому что оно точно характеризует его текущий стиль: быть там, где можно забить и попадать по воротам в любом моменте. От статуса "не попал в состав киевлян" до вызова от Реброва за несколько месяцев – это суперпрогресс (7 голов за последние 5 матчей за "Динамо" поспособствовали этому). И в этом случае мы снова должны забыть об опыте прошлых выступлений желто-синих, потому что динамовца тогда рядом с основой совсем не было. Ребров просто обязан выпустить Пономаренко хотя бы на один тайм, его удача против шведов очень нужна. Но на какой?

От такого многообразия голова идет кругом – теперь надо, чтобы наш тренерский штаб от головокружения не совершил ошибок. Кажется, что выход в 2 форварда (при условии отсутствия вингеров) был бы интересным решением. А если и Трубин присоединится...

У нас в команде есть лидеры, которые должны вести всех за собой, и неважно, кто именно будет с повязкой. Илья Забарный уже был капитаном в матче против Франции. Сегодня мы решим, кто им будет, но это не проблема. Важно показать характер. Тактика и стратегия — это важно, но завтра на первом месте будет именно характер - Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу

На что способна эта Швеция?

В плей-офф у нас одна традиция: Украина в очередной раз получает сильнейших из возможных соперников. Швеция фантастически провалила отбор, опозорившись без единой победы в группе. Но судьба им улыбнулась и выпала возможность пройти дальше через европейский плей-офф. Историческая справка против Швеции великолепна: 2 официальные игры и 2 победы. Все они записаны на Евро (домашнем 2012 и ковидном 2020). Там решали знаковые имена: Шевченко эффектно завершил свою карьеру в Киеве, а в Глазго еще малоизвестный Довбик на последней секунде спас путь в четвертьфинал. Сейчас есть возможность оформить третью и сделать важный шаг к нашему лишь второму Мундиалю. Ведь это лучше истории с 4 европейскими сборными, кого мы все еще никак не можем переиграть.

На этот раз встретятся две, так сказать, больничные сборные. На фоне наших кадровых потерь, Швеция не досчитается главных атакующих звезд – Исака и Кулусевски. Недоступны защитники Крафт и Хольм, а также основной голкипер Юханссон. Известно, что впереди будет зажигать Йокереш, а на ворота станет 36-летний Кристоффер Нордфельдт. Для него это матч жизни, ведь раньше голкипер не был главным для первой команды своей страны, а под конец карьеры должен спасать скандинавов на отборе к ЧМ-26.

Когда смотреть матч?

Принципиальную игру покажут сегодня, в 21:45 по Киеву. Матч будет транслировать MEGOGO. Если Украина преодолеет Швецию, то будет ждать победителя пары Польша - Албания. Желто-синим нужны только две победы, это единственная возможность вернуться на международную арену и сыграть на Чемпионате мира впервые за последние 20 лет.