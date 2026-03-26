Пентагон рассматривает вопрос перенаправления оружия на Ближний Восток вместо Украины – WP

В Министерстве обороны США рассматривают вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины,. Это связано с тем, что антииранская операция исчерпывает запасы некоторых важнейших боеприпасов армии США.

Видео дня

Об этом сообщает газета The Washington Post. По словам собеседников издания, это оружие содержит боекомплект для ЗРК Patriot, заказанный по программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для ВСУ за счет других стран-членов НАТО.

Что известно

В ведомстве говорят, что обеспечат американские войска, а также"войска наших союзников и партнеров всем необходимым для ведения боевых действий и достижения победы", но отказались предоставлять любые другие комментарии. В НАТО вообще не ответили, знают ли они о перенаправлении американского оборудования, отметив, что страны "продолжают делать взносы в PURL, и оборудование постоянно поступает в Украину".

С начала антииранской операции в Европе обеспокоены тем, что Вашингтон быстро расходует имеющиеся боеприпасы, а такой темп огня может задержать их собственные заказы и нарушить поставки Украине боекомплекта к ЗРК Patriot в рамках PURL.

"США действительно быстро тратят боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы относительно того, сколько они еще будут поставлять в рамках соглашения", – говорят европейские дипломаты на условиях анонимности.

Один из лиц, знакомых с аудитом Минобороны США отметила, что поставки в рамках PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие партии могут не содержать боекомлпекта для ЗРК, так как Вашингтон хочет пополнить собственные запасы на Ближнем Востоке.

"Политическая дискуссия идет вокруг того, сколько предоставить Украине. Это настоящая дискуссия, которая продолжается сейчас", – сказал другой источник.

Другой американский чиновник также сказал, что Миноборны может перенаправить такие поставки в случае неотложной военной необходимости, но должен поставить в известность конгрессменов.

Неужели Пентагон ворует европейские деньги

В январе Конгресс принял дополнительную долгосрочную военную помощь Украине на сумму 400 млн долларов, профинансировав отдельную программу контрактов с американскими фирмами на производство оружия, которое поставляется непосредственно в Киев, хотя выполнение заказов иногда может занимать годы.

Согласно сообщению, которое Пентагон направил в Конгресс, Минобороныиспользовало часть европейских средств PURL на другие нужды, которые законодатели планировали финансировать за счет американских средств. Американский чиновник заявил, что пока не понятно, использовал ли Пентагон финансирование PURL до или вместо средств, которые Конгресс уже утвердил для поставки вооружения.

Отдельно, по словам двух чиновников, в понедельник, 23 марта Минобороны сообщило Конгрессу о планах перенаправить около 750 млн долл финансирования, предоставленного странами НАТО через программу PURL на пополнение собственных запасов ВС США, а не на помощь Украине. Один из чиновников отметил, что непонятно, понимают ли европейские страны-участницы программы PURL, как именно расходуются эти средства.

Напомним, украинским зентиникам до сих пор не хватает батарей ПВО Patriot, чтобы перекрыть небо над всеми городами страны. Но еще больше пока не хватает боеприпасов для этой ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!