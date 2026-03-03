'Всех интересует наш опыт': Зеленский предложил странам Ближнего Востока дроны-перехватчики в обмен на ракеты к Patriot. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока обменивать ракеты ПАК-3 для систем Patriot на украинские дроны-перехватчики. По его словам, украинский опыт защиты неба во время войны может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с угрозой массированных ракетных ударов.

Зеленский отметил, что подобный обмен будет равноценным и взаимовыгодным, и одновременно поможет укрепить стратегические партнерства. Об этом он рассказал на пресс-конференции после заседания СНБО 3 марта.

Зеленский рассказал, что уже провел переговоры с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов и продолжает контакты с другими странами региона.

По его словам, вопрос защиты неба является приоритетом для всех стран Ближнего Востока, ведь они не имели опыта противостоять массированным ракетным ударам, подобным тем, что применяют против Украины.

"Безусловно, это вопрос у всех номер один – как защитить небо. Мы сами живем в этом вопросе. Просто таких массовых ударов коллеги с Ближнего Востока никогда не имели, Слава Богу. Но теперь они имеют что-то вроде того. Поэтому всех интересует наш опыт", – сказал президент.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться знаниями и экспертизой со своими партнерами, обучать их защищать гражданское население и эффективно использовать системы противовоздушной обороны. В то же время он отметил, что передавать собственные ракеты, которых у страны ограниченное количество, невозможно без взаимного обмена.

Также Зеленский предложил странам региона получить украинские дроны-перехватчики в обмен на ракеты ПАК-3 к системам Patriot. Такой подход он назвал равноценным и понятным, сравнивая с аналогичными соглашениями Украины с другими союзниками, в частности Великобританией, Францией и США.

"Со странами Ближнего Востока у нас строятся отношения. Мы можем сделать то же самое. Например, сегодня у них, например, системы ПВО, Петриот, ракеты ПАК-3, у них все это есть. Это важно? Очень важно. Для них в первую очередь. Но защищает ли это от сотен шахедов? Мы с вами знаем, нет. Это не работающая модель. Но у нас дефицит ПАК-3. Например, если мы говорим об оружии во время войны, с которым у нас дефицит, то ПАК-3, ракеты, если они нам их дадут, мы дадим им переохладители. Это равноценный обмен", – объяснил глава государства.