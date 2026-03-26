Орбан торгуется с Украиной за российскую нефть: когда Венгрия закрутит газовый кран

Венгрия решила не продлевать новые газовые контракты с Украиной после завершения действующих, фактически готовя прекращение поставок с лета 2026 года. Такое решение связывают с требованием возобновить транзит нефти через "Дружбу", и оно может существенно повлиять на энергетическую ситуацию Украины.

Об этом рассказал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш. По его словам, Будапешт будет выполнять только действующие контракты с Украиной, но не будет заключать новых.

После завершения текущих соглашений, ориентировочно во втором квартале 2026 года новые поставки газа просто не будут оформляться. Фактически именно таким способом Венгрия планирует постепенно "отключить" транзит, не нарушая уже подписанных договоренностей.

В прошлом году через венгерское направление поступило ориентировочно 2,9 млрд кубометров газа – это примерно 45% всего импорта. В случае полной остановки это, безусловно, ощутимый объем. Хотя Украина может рассмотреть другие варианты поставок, они будут как минимум дороже.

"Эти объемы можно заместить импортом через другие пропускные точки – прежде всего Словакию и Польшу, или Трансбалканский газовый коридор. В то же время транспортировка газа через альтернативные точки может оказаться дороже, а также может потребовать заключения новых контрактов и т.д.", – отметила экономист Наталья Колесниченко в комментарии медиа.

Венгерская сторона прямо связывает свое решение с ситуацией вокруг нефтепровода "Дружба". По словам Гуляша, имеющихся инструментов достаточно, чтобы стимулировать Украину возобновить транспортировку российской нефти по этому маршруту.

Ранее сам Виктор Орбан еще жестче сформулировал позицию, если Украина не будет пропускать нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Решение правительства предусматривает запрет для оператора газотранспортной системы – компании FGSZ (дочерней структуры группы MOL) предлагать новые транзитные мощности для Украины после завершения действующих контрактов.

Газовый рынок в Европе работает через частные компании, которые заключают коммерческие контракты. Именно поэтому прямое вмешательство государства в уже действующие договоры могло бы привести к многомиллионным или даже миллиардным компенсационным искам.

