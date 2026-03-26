В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что нужно знать

Кабинет министров изменил порядок допуска компаний к поверке счетчиков. Решение опосредованно влияет на начисление коммунальных платежей, ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

Видео дня

Речь идет об обновлении процедуры получения свидетельства на проведение поверки приборов учета – воды, газа, электроэнергии, сообщила пресс-служба Кабмина. Соответствующие изменения внесены в постановление №117.

"По показателям счетчиков начисляются платежки миллионов украинцев. Поэтому государство должно четко контролировать, кто и на каких основаниях получает право проверять эти приборы. Обновленный порядок приводит эту процедуру в соответствие с современными стандартами административного права – с четкими сроками и понятными критериями", – пояснил заместитель министра экономики Виталий Петрук.

Фактически правительство унифицирует правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшает пространство для произвольных решений. Установление четких сроков и процедур означает:

меньше рисков манипуляций во время поверок счетчиков ;

; более прозрачные условия для компаний, работающих в этой сфере;

больше контроля за точностью начислений в платежках.

Что именно меняется

Новый порядок детализирует каждый этап – от подачи документов до получения разрешения:

Если пакет документов неполный, об этом сообщат в течение 3 рабочих дней. На исправление дадут 10 календарных дней. Отказывать в принятии заявления больше не могут.

Проверку будет проводить комиссия Минэкономики по пяти критериям: независимость, квалификация персонала, оборудование, документация и система качества.

Работники будут проходить тестирование (40 вопросов) и демонстрировать практические навыки поверки.

Компания сможет обжаловать результаты проверки – на это предусмотрено 5 рабочих дней.

Решение об отзыве свидетельства будут принимать до 20 рабочих дней.

Отказ в выдаче разрешения можно обжаловать в суде в течение шести месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам напомнилиоб обязательной поверкесчетчиков воды – и холодной, и горячей. Процедура должна проводиться раз в 4 года, она подтверждает точность и исправность прибора учета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!