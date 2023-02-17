'Украинской победе нет альтернативы': Зеленский на Мюнхенской конференции сравнил Украину с Давидом и призвал остановить РФ

Президент Украины выступил перед участниками Мюнхенской конференции безопасности, которая стартовала 17 февраля в Германии. Выступление главы государства в формате онлайн стало первым мероприятием главного события года, посвященного вопросам безопасности, в котором принимают участие более 150 мировых лидеров и высокопоставленных должностных лиц самых мощных государств мира.

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В своем выступлении Владимир Зеленский сравнил Украину с Давидом, который убил пращей Голиафа. Давид, по словам Зеленского, это не только Украина, но и весь западный мир.

"Мы, объединённые Давиды этого мира, должны победить Путиных во всем мире", - сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что альтернативы единству Украины и свободного мира нет, как нет альтернативы членству Украины в НАТО и ЕС.

"Пора ли для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве", - отметил глава государства.

Украина, убежден он, уже стала частью европейской экономики, наша страна объединена с Европой также логистически и энергетически.

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российская агрессия угрожает не только Украине, поэтому мир и прежде всего Европа заинтересованы в победе нашего государства. По словам Зеленского, "мы должны освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

Украина, подчеркнул глава государства, смогла устоять в начале вторжения перед российской агрессией. Однако повторить это могут не все. Вот почему так важно объединить усилия в противодействии агрессору.

"Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна авиация – Россия уже убедила иранский режим. И результат этого – не только иранские дроны в нашем небе, но и что-то , чем Кремль за это заплатил", – добавил президент.

Глава государства добавил, что Украина и ее западные партнеры должны освободить от российской агрессии каждый европейский институт и каждую сферу экономики: только так Европа получит шанс на свободу.

Российский диктатор Владимир Путин должен потерпеть поражение, а следующая встреча в Мюнхене должна стать первой послевоенной конференцией по безопасности.

Интересно, что и в программу конференции получасовую панель с участием Зеленского внесли под названием "Давид-на-Днепре: украинская битва за свободу". Эта аллюзия на библейскую легенду о Давиде, победившем гораздо более сильного Голиафа, четко показывает, каким видят результат развязанной Россией войны против Украины на Западе.

В целом, если прошлогодняя Мюнхенская конференция безопасности, проходившая за считанные дни до начала полномасштабной российской агрессии, была посвящена попыткам мира избежать большой войны в Европе, то в этом году участники дискуссии будут говорить о результате вторжения РФ в Украину и последствиях войны для глобальной безопасности. Важными вопросами обсуждения станут пути победы Украины в войне с РФ, будущая судьба государства-агрессора, а также новая система безопасности для Европы.

Уделят внимание участники конференции также отношениям между Западом и Китаем, ядерной угрозе со стороны Ирана, а также проблемам голода и бедности в мире.

Украинская делегация планирует поднять на конференции вопрос передачи украинской армии дальнобойных ракет и западных истребителей, а также вступления Украины в НАТО.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о подготовке к международным мероприятиям. В преддверии старта Мюнхенской конференции безопасности глава государства подчеркнул, что власти работали над тем, чтобы позиция нашей страны гарантированно была услышана в мире.

Он также заверил, что Украина делает все возможное, чтобы уже весной ни у кого в мире не осталось сомнений, что мы движемся к победе.