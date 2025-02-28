'Украина должна оставаться стойкой': конгрессмен-демократ предположил, что Трамп скоро убедится в несерьезном отношении России к мирным переговорам

Администрации президента США Дональда Трампа понадобится от трех до шести месяцев, чтобы понять, что "РФ несерьезно относится к мирным переговорам, а давление на Украину – это не способ чего-то достичь". Но в течение этого периода Белый дом может продолжать свою резкую политику в отношении Киева.

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"Украина должна оставаться сильной и стойкой, и я знаю, что ей это под силу", – заявил конгрессмен-демократ Юджин Виндман, который родился в Киеве. В интервью "Голосу Америки" он поделился своим прогнозом и подчеркнул, что европейцам сейчас нужно активизироваться.

"Потому что эта война происходит на их континенте и им нужно взять на себя большую ответственность за собственную безопасность", – считает американский политик.

Он обратил внимание на то, что сейчас Вашингтон демонстрирует давление только на Украину, а на Россию никакого давления – во всяком случае публичного – нет. Виндман не видит в этом "никакой значимой, логической, полезной" тактики переговоров.

Политик добавил, что администрация Трампа нередко повторяет российские нарративы, хотя "именно Украина все время говорила, что готова к переговорам". "Это российская сторона не готова к разговору!" – указал конгрессмен.

Он заверил, что большинство жителей США поддерживают Украину и ее борьбу. Мир находится в начале конца этой войны, но "впереди темный и трудный путь".

Как писал OBOZ.UA, после того, как Дональд Трамп "забыл", что назвал президента Украины "диктатором", он заявил, что очень уважает Владимира Зеленского. Американский лидер ожидает "отличную встречу" с украинским коллегой (она состоится уже в пятницу, 28 февраля).

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