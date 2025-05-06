'Украина доказала свою готовность': Стармер и Макрон заявили, что РФ должна согласиться на 30-дневное перемирие

Глава британского правительства Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого они обсудили войну России против Украины. Политики призвали Россию взять на себя обязательства о 30-дневном прекращении огня.

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Это нужно для того, чтобы обеспечить возможность для начала переговоров о прекращении войны. О деталях разговора, который состоялся в понедельник, 5 мая, рассказали на сайте правительства Великобритании.

Кир Стармер подчеркнул, что Украина уже показала, что готова к диалогу и является стороной, заинтересованной в мирном решении войны.

"Лидеры обсудили необходимость того, чтобы Россия обязалась соблюдать 30-дневное прекращение огня для обеспечения содержательных мирных переговоров. Украина доказала свою готовность сесть за стол переговоров и является стороной мира", – сказано в сообщении.

В правительстве добавили, что Стармер и Макрон также говорили о подготовке к предстоящему саммиту Великобритании и Франции, а также саммиту ЕС – Великобритания, запланированного на ближайшие недели.

"Лидеры с нетерпением ждут саммита Великобритания-Франция, который состоится позже в этом году, и договорились усилить сотрудничество между двумя странами во всех сферах, включая оборону и безопасность, а также нелегальную миграцию. Оба лидера подчеркнули, что нужно сделать больше для прекращения нелегальной миграции", – написала пресс-служба.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин анонсировал так называемое перемирие с 8 до 11 мая, которое предусматривает остановку боевых действий на передовой в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский официально отказался от путинского "трехдневного перемирия". Предложение Путина назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

После фейкового "пасхального перемирия", которое также объявляли в Кремле, на новую "инициативу" Путина прохладно отреагировали даже в Белом доме: там отметили, что президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня, а не подобных "заменителей".

Как сообщал OBOZ.UA, в сообществе InformNapalm предостерегли, что российские спецслужбы готовят показательные теракты во время парадов 9 мая. Среди вероятных "претендентов" на место проведения этих провокаций названы российские города Хабаровск и Улан-Удэ.

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