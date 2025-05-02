Российские спецслужбы готовят показательные теракты во время парадов 9 мая – InformNapalm

Россия может готовить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая с последующим обвинением Украины. Соответствующие указания ФСБ были отданы на "достаточно высоком уровне".

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Среди вероятных "кандидатов" для таких провокаций рассматриваются Хабаровск, Улан-Уде и некоторые другие города РФ. Об этом сообщает InformNapalm.

"По предварительным данным, полученным от HUMINT-источников из РФ, на достаточно высоком уровне были предоставлены указания ФСБ устроить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая. При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он состоялся без инцидентов. Но регионы не только оставляют без прикрытия, но и планируют создать несколько громких информационных поводов", – говорится в сообщении.

Среди регионов, где могут быть совершены такие теракты, сейчас рассматривают Хабаровск, Улан-Удэ и другие регионы.

Целью таких терактов в Москве определили обвинение Украины в неизбирательных атаках скоплений гражданских, срыв "мирных инициатив" США и использование этих поводов для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов.

"При этом сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от федерального центра", – добавили в InformNapalm.

Впрочем, в InformNapalm скептически оценивают возможное влияние подобных российских операций вне государства-агрессора.

"В принципе, сейчас уже давно не 1999 год и нам абсолютно все равно будут ли ФСБ снова взрывать Россию, чтобы попытаться в очередной раз объяснить россиянам, почему нужно продолжать войну. И сейчас уже давно не 2014 год, когда российские операции под чужим флагом еще могли сильно волновать Украину. А сейчас если российские спецслужбы и взорвут несколько десятков своих граждан, которые в Z-угаре выйдут смотреть на военную технику страны-агрессора, это не должно никого огорчить в мире. Разве что кроме Трампа, на которого, возможно, и рассчитывают такие представления", – говорится в сообщении.

Однако в InformNapalm решили заранее предупредить о вероятности реализации такого сценария, чтобы "отобрать у ФСБ определенный эффект неожиданности, если в Хабаровске, Улан-Уде или где-то еще в регионах начнет что-то взрываться".

Напомним, ранее стало известно, что в Украине бросили за решетку предателя, который шпионил для ФСБ в Сумской области. 56-летний местный житель передавал ФСБ разведданные о позициях украинских войск и пытался строить агентурную сеть в приграничье.

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