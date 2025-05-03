Зеленский отказал Путину в перемирии на 9 мая: официальное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский официально отказался от предложенного российским диктатором трехдневного "перемирия" с 7 по 9 мая. Предложение главы РФ украинский президент назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

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Глава государства подчеркнул, что настаивает на всеобъемлющем прекращении огня на 30 дней, предложенном США. Также, общаясь с журналистами, Зеленский добавил, что Украина "не может гарантировать безопасность" иностранцев, которые приедут на путинский парад в Москву 9 мая.

Украина официально отказалась поддержать инициированное Путиным "одностороннее трехдневное прекращение огня" к 9 мая. Киев настаивает на 30-дневном перемирии, которое еще несколько месяцев назад было предложено США и на которое Украина согласилась.

"Безусловное прекращение огня – модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой – желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", – подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей, которые приедут на парад на Красной площади в Москве по приглашению российского диктатора. И речь даже не о том, что Украина планирует атаковать в этот день российскую столицу, а о любви Кремля к провокациям с целью обвинить Украину.

Киев подчеркивает, что не может нести ответственность за происходящее на территории РФ.

"Наша позиция очень проста – ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и взрывы, и т.д. А потом винить нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности. – Ред.) посещать РФ. А если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 28 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о перемирии в честь 9 мая. Россия якобы прекратит огонь с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 в ночь с 10 на 11 мая. Путин подчеркнул, что это "перемирие" объявляется в одностороннем порядке и по "гуманитарным соображениям", заявил, что рассчитывает, что "Киев последует примеру", – и тут же пригрозил "адекватным ответом" на "нарушение" режима прекращения огня Украиной, которая ни о каких "трехдневных перемириях" ни с кем не договаривалась.

После фейкового "пасхального перемирия", которое также объявляли в Кремле, на новую "инициативу" Путина прохладно отреагировали даже в Белом доме: там подчеркнули, что президент США Дональд Трамп хочет постоянного прекращения огня, а не подобных "заменителей".

Между тем за несколько дней до ежегодного обострения "победобесия" в РФ в InformNapalm предостерегли, что российские спецслужбы готовят показательные теракты во время парадов 9 мая. Среди вероятных "претендентов" на место проведения этих провокаций названы российские города Хабаровск и Улан-Удэ.

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