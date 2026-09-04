Удастся ли Виткоффу и Кушнеру возобновить мирные переговоры: СМИ выяснили, на что можно рассчитывать

Американские представители должны прибыть в Москву с предложением о прекращении войны, а на следующий день планируют посетить Украину. В то же время в Кремле не ожидают, что поездка Стива Виткоффа и Джареда Кушнера приведет к достижению договоренностей.

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Как пишет Bloomberg, Виткофф и Кушнер должны прибыть в Москву в субботу. По словам собеседников издания, близких к Кремлю, в России пессимистично оценивают перспективы их поездки.

Предыдущие визиты американских представителей в Россию не принесли заметного прогресса. Поэтому, по словам источников Bloomberg, там не видят оснований полагать, что на этот раз ситуация изменится.

Собеседники издания утверждают, что российский диктатор Путин готов прекратить войну только на условиях Москвы. Они также отметили, что российские требования становятся все жестче, поскольку Кремль считает, что имеет военное преимущество.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил предстоящий визит американских представителей в Москву. На вопрос о поездке он ответил, что они везут с собой предложение о завершении войны, однако подробностей не привёл.

Далее в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером в пятницу сообщил в соцсети X, что после Москвы Виткофф и Кушнер отправятся в Украину. По его словам, Киев стремится сделать этот визит "максимально конструктивным и содержательным".

"Нам нужно искать реальные варианты того, как довести эту войну до завершения", — заявил Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что Украина не будет наносить авиаудары в течение периода, необходимого для визита американских представителей, и ожидает аналогичного шага от России.

Предстоящий приезд Виткоффа и Кушнера в Киев стал их первым визитом в Украину с начала полномасштабной войны. В Киеве это связывают с возможностью возобновления дипломатических усилий после того, как переговорный процесс при посредничестве США застопорился в феврале.

Нерешенные требования

В то же время остается неясным, привезут ли американские представители новые инициативы, способные сдвинуть переговоры с мертвой точки. По данным Bloomberg, Путин не демонстрирует готовности отказаться от требования о передаче России остальной территории Донецкой области.

Украина неоднократно отвергала такое требование. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая заявила, что российский лидер не демонстрирует готовности смягчать ключевые требования Москвы .

По её словам, Путин, похоже, также считает, что украинская оборона ослабевает, а позиция Кремля по отношению к Белому дому стала более жесткой.

Представители Белого дома, Кушнера и Виткоффа не предоставили Bloomberg оперативного комментария. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также не подтвердил визит в Россию, заявив ранее, что о таких контактах сообщат, когда они состоятся.

Задержка переговоров

Изначально Украина ожидала визита представителей Трампа в Киев в апреле, однако Белый дом публично не подтвердил дату, а поездку несколько раз переносили. В декабре Зеленский заявлял, что мирный план был согласован на 90%, однако с тех пор переговоры практически не продвинулись.

Одним из ключевых вопросов для Киева остаются гарантии безопасности. Украина настаивает, что они должны быть достаточными для сдерживания возможного нового нападения России после завершения войны.

Между тем Россия усилила удары по Киеву и другим украинским городам. Москва использует ракеты и реактивные ударные дроны, которые сложно перехватить, после того как предыдущие переговорные форматы фактически зашли в тупик.

Украина также испытывает нехватку перехватчиков для систем противовоздушной обороны. На этом фоне растут опасения относительно возможных российских ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии зимнего периода.

Ударный обмен

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил журналистам в пятницу, что Путин выбрал эскалацию вместо достижения своих целей на поле боя.

"Путин выбрал эскалацию — не достигнув своих целей на поле боя, он перешел к террору", — сказал Сибига.

В то же время глава МИД отметил, что Украина ожидает новой динамики во взаимодействии с Соединёнными Штатами в области мирных усилий и надеется, что она проявится в ближайшее время.

Украина в последнее время также усилила удары вглубь территории России. Под удары попадали нефтеперерабатывающие заводы, предприятия оборонной промышленности, а также склады компаний электронной торговли Wildberries и Ozon. По данным Bloomberg, это привело к перебоям с топливом в России и нанесло значительный ущерб логистическим сетям.

В Черноморском регионе удары России и Украины по торговым судам и портовой инфраструктуре также повлияли на поставки зерна. Обе страны вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы.

Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе раскритиковал украинские удары, заявив, что они способствуют росту мировых цен на энергоносители. Его комментарии прозвучали на фоне войны администрации Трампа с Ираном.

Предыдущие контакты

Виткофф и Кушнер в последний раз посещали Москву в январе. Тогда они вели переговоры с Путиным, в частности, по поводу 20-пунктного плана завершения войны, которая длится уже пятый год.

Однако в Кремле заявили, что территориальный вопрос остается нерешенным. Там также утверждали, что достижение долгосрочного урегулирования невозможно без выполнения российских требований в отношении территорий Украины.

В январе и феврале в ОАЭ состоялись переговоры между представителями России и Украины при посредничестве США. Процесс остановился после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Европейские лидеры в значительной степени остались в стороне от переговорного процесса. В то же время европейские страны продолжают оказывать Украине финансовую и военную поддержку для защиты от полномасштабного вторжения России, которое Путин начал в феврале 2022 года.

Более 30 государств, объединившихся в "Коалицию желающих", разработали план гарантий безопасности для Украины после завершения войны. Даже при наличии совместной поддержки со стороны администрации Трампа и преимущественно европейских союзников для заключения окончательного соглашения необходимо согласие России.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали визит обоих дипломатических представителей в Украину.

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