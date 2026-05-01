Почему Уиткофф и зять Трампа Кушнер не спешат с визитом в Киев: медиа узнали причину

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат ехать в Киев, несмотря на предварительные планы такого визита. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

О ситуации сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на информированные источники. В материале отмечается, что оба представителя уже неоднократно посещали Москву для встреч с Владимиром Путиным, однако в Киев до сих пор не приезжали. Один из украинских чиновников заявил, что обещания визита звучали много раз, но ни разу не были выполнены.

"Они обещали это много раз, но до сих пор не выполнили ни разу", – сказал собеседник.

Позиция Киева

Ситуация вызывает раздражение у украинской стороны. Президент Владимир Зеленский публично раскритиковал подход американских представителей. Он подчеркнул, что регулярные поездки в Россию без визита в Украину выглядят как проявление неуважения.

"Это неуважение – приезжать в Москву и не ехать в Киев", – заявил глава государства. Его слова прозвучали на фоне общего застоя в переговорах. И, кажется, эта пауза лишь усиливает напряжение.

Изначально поездка в Киев должна была стать важным сигналом. Она рассматривалась как шаг к возобновлению трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По информации источников, Уиткофф и Кушнер должны были сначала встретиться с Зеленским в Киеве, а уже потом ехать в Москву на переговоры с Путиным.

Но этот план пока завис в воздухе. И не только из-за дипломатии.

Переговоры по Украине фактически остаются замороженными уже более двух месяцев. Последняя встреча в трехстороннем формате состоялась 16 февраля. Следующую планировали на конец месяца, но ее отменили незадолго до ударов США и Израиля по Ирану.

Именно события вокруг Ирана значительно изменили фокус Вашингтона. Представители администрации США сейчас активно вовлечены в переговоры с этой страной. Один из собеседников отметил, что Украина больше не является центром дипломатической повестки дня. И это, возможно, ключевая причина задержки.

Логистические трудности

Есть и более практические моменты. Из-за полномасштабного вторжения России Украина закрыла свое воздушное пространство еще в 2022 году. Поэтому единственный способ добраться до Киева – по железной дороге.

И, как оказалось, это тоже стало фактором. Один из источников сказал, что для Виткоффа такая поездка является сложной. "У них есть своя проблема – необходимость ехать поездом. Для Виткоффа это непросто", – отметил собеседник.

Но, если подумать, логистика здесь скорее второстепенная. Основная причина, как следует из материала, – отсутствие прогресса в переговорах. И риск того, что сам визит лишь подчеркнет этот тупик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует направить своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера в Исламабад для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Встреча может состояться уже в ближайшие дни на территории Пакистана.

