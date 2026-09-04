Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Украину в глобальном росте цен на энергоносители. По его словам, украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре вызывают глобальный энергетический шок и приводят к росту мировых цен на топливо.

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Об этом говорится в материале The New York Times. Его авторы отмечают: также в "энергетическом шоке", по мнению Бессента, "виновна" война в Иране. Об участии в которой самих США он умолчал.

"Сейчас мы переживаем энергетический шок как из-за войны в Украине – поскольку Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические активы и нефтепродукты, что создает давление на рост цен в глобальном масштабе, – так и из-за конфликта вокруг Ирана", – сказал Бессент.

В то же время, отмечают авторы материала, позиция властей США по отношению к войне России против Украины отличается. Так:

Большинство американских законодателей считают именно Россию агрессором – в связи с чем "Сенат принял законопроект при поддержке обеих партий, который обязывает администрацию президента США Дональда Трампа ввести более жесткие санкции против РФ".

Однако Бессент и президент Трамп заняли более примирительную позицию в отношении Кремля.

"В апреле Бессент подвергся критике за временное снятие санкций с некоторых видов российской нефти – в попытке снизить мировые цены на энергоносители. Волну критики со стороны партнеров вызвало и решение Вашингтона пригласить министра финансов РФ Силуанова на встречу G-20, где Бессент провел с ним двусторонние переговоры", – напомнили аналитики.

Кроме того, отметили они, у самого Бессента "сложились непростые отношения с Украиной". В частности:

В 2025 году Бессент убеждал Трампа не приглашать президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу в Овальном кабинете до тех пор, пока соглашение о полезных ископаемых не будет подписано.

Он называл Зеленского "ребенком с особыми потребностями для европейцев".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" в Западно-Казахстанской области планирует перерабатывать российскую нефть, а до 70% произведенного бензина и дизельного топлива поставлять обратно в Россию. Остальные нефтепродукты будут оставаться на внутреннем рынке Казахстана.

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