Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, баллистика: Зеленский анонсировал расширение производства оружия в Украине. Видео

Уже сотни украинских компаний производят оружие, технику и оборудование для Сил обороны, и их будет еще больше. Особое внимание – к выпуску наших дронов, перехватчиков, крылатых и баллистических ракет.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к народу 27 мая. Он рассказал, что во вторник у него было длительное совещание с военными, главкомом Александром Сырским, руководителем Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым, министром обороны Рустемом Умеровым.

На Ставке верховного главнокомандующего обсуждалось планирование наших действий, готовность отвечать на российские удары и угрозы, а также действовать превентивно.

"И это означает увеличивать наше производство – наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого... Сейчас мы максимально привлекаем предпринимательскую силу к производству оружия. Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство", – сказал глава государства.

Речь идет в первую очередь об изготовлении беспилотного и дальнобойного элемента.

"Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – это ключевые элементы. Все должны производить мы", – уверен президент.

Во вторник доклады ему представили чиновники – касательно экономических перспектив, решений, которые нужны, чтобы обеспечивать работу предприятий в Украине и основание новых бизнесов.

Происходит детальная работа для практических изменений, отметил Зеленский.

"Чтобы привлекать капитал в Украину, чтобы обеспечить возможность максимально выгодной совместной работы с партнерами для инвестиций и восстановления Украины. Нормальная социальная жизнь в Украине, развитие нашей инфраструктуры, наших общин, украинской медицины, наших образовательных возможностей, – всего того, что обеспечивает жизнь людей, – возможно только при условии реального и ощутимого экономического роста. Это ключевая задача для правительства", – сообщил он.

"И еще одно. Сегодня впервые именно в мае мы отмечаем профессиональный день наших спецназовцев – Сил специальных операций. Это одна из самых эффективных составляющих нашей украинской защиты. Действительно крутые ребята.

Сегодня я имел честь поблагодарить их лично, наградить некоторых из них, и передать родным павших Героев "Золотые Звезды". Мы все всегда должны не забывать, какие люди стали на защиту Украины и реально сохраняют Украине жизнь. Каждый, кто сражался и бьется ради Украины, каждый, кто работает ради нашего государства и людей, заслуживает нашей благодарности. Независимость держится на тех, кто борется за нее и укрепляет ее", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну против Украины и не рассматривает серьезно варианты мира и дипломатию. Вместо этого РФ готовит новые наступательные операции.

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